Podcast gerado por inteligência artificial do Google foi atualizado e agora tem um recurso imperdível

O gerador de podcast de IA do Google, NotebookLM, já era uma das ferramentas mais impressionantes no mundo da IA, mas agora, com sua última atualização, tornou-se ainda mais incrível... e, francamente, um pouco assustador. Hoje, o Google anunciou uma série de melhorias que permitem aos usuários controlar e direcionar conversas em podcasts gerados por IA.

Sim, você leu certo: agora você pode ser produtor de um podcast de inteligência artificial.

Seja o produtor do seu próprio podcast gerado por IA

Antes desta atualização, o NotebookLM, equipado com o modelo Gemini 1.5, era capaz de transformar qualquer texto, áudio ou vídeo em uma conversa realista entre dois hosts. E embora a qualidade dessas conversas fosse impressionante, os usuários não conseguiam controlar a direção da conversa. Agora, isso mudou.

O Google adicionou um novo botão chamado “Personalizar”, que permite dar instruções diretas aos apresentadores de IA. É como se você pudesse enviar-lhes uma nota rápida antes de começarem a gravar, dizendo-lhes como abordar os tópicos. Você quer que eles se aprofundem em um tópico específico? Ou manter um tom mais claro?

Agora você pode fazer isso! Segundo o Google, essa ferramenta torna o processo mais dinâmico, permitindo que os usuários influenciem diretamente na forma como o material é abordado.

Podcasts gerados por IA: o futuro está aqui?

Se o NotebookLM já era difícil de diferenciar de uma conversa entre humanos reais, esta atualização leva isso para o próximo nível. Com a capacidade de orientar a discussão, o Google está dando mais um passo em direção a um futuro onde poderemos ver podcasts gerados inteiramente por IA aparecendo em plataformas como Spotify e Apple Podcasts.

Já imaginou ouvir um programa e se perguntar se tudo foi criado por uma IA? Essa possibilidade está agora mais próxima da realidade. Se você quiser experimentar como é criar seu próprio podcast com inteligência artificial, experimente o NotebookLM e veja o motivo de tanto alarido.

Você não apenas controla a conversa, mas também pode ouvir enquanto faz outras coisas

Mas a atualização do Google não se limita apenas à personalização do podcast. A empresa lançou outro recurso que melhora a experiência: uma opção de escuta em segundo plano. Este recurso permite que os usuários ouçam visões gerais de áudio geradas pelo NotebookLM enquanto trabalham em outros projetos na mesma ferramenta.

À primeira vista, pode não parecer uma atualização revolucionária, mas é uma grande mudança quando você considera o quão demorado pode ser o processo de geração de vários clipes de áudio. Agora você pode criar vários clipes de uma vez e ouvi-los sem precisar interromper o trabalho. Eficiência máxima!

Mais poder para a IA

Esses dois novos recursos apenas melhoram uma ferramenta de IA que já era impressionante por si só. Com o NotebookLM, o Google não está apenas facilitando o podcasting, mas também ampliando os limites do que a inteligência artificial pode fazer no domínio do conteúdo gerado.

Agora, além de gerar conversas realistas, os usuários têm um controle muito maior sobre o processo, o que abre portas para podcasts cada vez mais personalizados.

Estamos vendo o início de uma nova era para podcasts, onde a criatividade humana encontra o poder da IA? Talvez. O que está claro é que, com o NotebookLM, o Google está abrindo caminho para um futuro onde a criação de conteúdo poderá ser mais rápida, mais eficiente e mais acessível do que nunca.