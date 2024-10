China testa mutação de plantas no espaço durante duas semanas, com um satélite que retornou com sucesso

A China olha para o espaço para tentar encontrar respostas para resolver os seus problemas na Terra. Eles querem ir à Lua e construir uma estação espacial, como a ISS, para trabalhar na cura do câncer. E agora enviaram um satélite para a órbita do nosso planeta com sementes e plantas e experimentam algumas mutações de plantas que melhoram a produção e a qualidade das suas culturas agrícolas.

O satélite que a China enviou ao espaço chama-se Shijian-19. Ele passou duas semanas percorrendo o entorno externo do nosso planeta com sementes colocadas em diversos locais estratégicos, onde teve contato direto com as ondas de radiação solar.

A ideia que tiveram era visualizar detalhadamente a reprodução de plantas e microrganismos no espaço, expostos à radiação. Depois de algumas semanas, ele voltou para casa e pousou em uma região da China chamada Dongfeng, muito perto do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, da agência espacial do gigante asiático, informou o Gizmodo.

Recuperaram todos os elementos preparados para a missão e imediatamente os levaram aos seus laboratórios para analisar se é possível encontrar alguma modificação na genética das plantas. Parece que eles estão trabalhando no próximo vírus estilo’ The Last of Us’, mas eles saberão o que estão fazendo.

Cultivo de tomates na Estação Espacial Internacional NASA

“Esta missão realizou experiências científicas espaciais, verificação de novas tecnologias e desenvolvimento de novas tecnologias espaciais, e concentrou-se na promoção do desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias espaciais. Ao mesmo tempo, carregou uma série de cargas úteis de cooperação internacional e tornou-se uma boa plataforma para promover a cooperação espacial internacional, que é de grande importância para promover a exploração e utilização do espaço”, disse a agência espacial chinesa (CNSA) em uma declaração.

A referida mídia informa que a ideia de cultivar coisas no espaço está se tornando cada vez mais popular. Empresas privadas como a Varda Space aderiram a esta iniciativa chinesa, que cultivou no espaço cristais do medicamento ritonavir, utilizado no tratamento do VIH, para testar como se cristalizaria em microgravidade.

Por enquanto temos que esperar pelo relatório da China sobre esta experiência para conhecer os seus resultados.