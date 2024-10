A IA torna as ameaças mais difíceis, mas os profissionais em tecnologia afirmam poder usá-la também para revidar

A inteligência artificial está gerarando uma mudança significativa no domínio da segurança cibernética, tornando as ameaças cada vez mais difíceis de detectar. De acordo com uma nova pesquisa da Keeper Security, os profissionais de segurança estão cientes desses novos desafios, mas também acreditam que possuem as ferramentas certas para enfrentá-los.

IA complica a detecção de phishing e smishing

Antes de a IA se tornar popular, os e-mails de phishing eram relativamente fáceis de identificar devido a erros ortográficos, gramaticais e outras inconsistências óbvias. No entanto, hoje, o uso da IA aprimorou essas táticas a ponto de os e-mails fraudulentos serem quase indistinguíveis dos legítimos, tornando-os extremamente difíceis de detectar.

De acordo com o relatório da Keeper Security, 84% dos líderes de TI e segurança acreditam que as ferramentas baseadas em IA tornaram mais difícil a identificação de ataques de phishing e smishing (phishing via SMS).

Além disso, 51% consideram os ataques alimentados por IA a ameaça mais grave que enfrentam e 35% admitem que se sentem menos preparados para combater estes tipos de ataques em comparação com outras ameaças.

As empresas agem: políticas de IA e criptografia de dados

Apesar destes desafios, as empresas não ficam para trás. Segundo a pesquisa, 81% das organizações já implementaram políticas específicas de uso de IA para seus funcionários. A confiança nestas medidas também é elevada, com 77% dos líderes de segurança a afirmarem estar bastante familiarizados com as melhores práticas para garantir a utilização de IA nas suas empresas.

Um dos pilares fundamentais dessas estratégias é a criptografia de dados, adotada por 51% das empresas. A criptografia é essencial para proteger informações confidenciais e garantir que os dados não caiam em mãos erradas, mesmo que uma rede esteja comprometida.

Treinamento e detecção avançada: chaves para a segurança cibernética

Além da criptografia, outras medidas importantes incluem treinamento de funcionários e sistemas avançados de detecção de ameaças. A formação é crucial para aumentar a consciencialização dos funcionários sobre as táticas utilizadas em ataques alimentados por IA, enquanto sistemas avançados permitem detectar ameaças sofisticadas em tempo real.

45% dos líderes de segurança citaram o treinamento como uma ferramenta crucial e 41% destacaram a detecção avançada como uma das melhores defesas contra ataques cibernéticos.

A segurança cibernética continua a evoluir

A Keeper Security alerta que, embora as ameaças alimentadas por IA estejam se tornando mais sofisticadas, práticas fundamentais de segurança cibernética, como criptografia, treinamento e detecção de ameaças, continuam essenciais para proteger as organizações. No entanto, estas práticas devem ser constantemente atualizadas e adaptadas para responder aos desafios emergentes no atual cenário de cibersegurança.

A inteligência artificial trouxe consigo um novo nível de sofisticação nos ataques cibernéticos, mas com as ferramentas e políticas certas, as empresas estão a melhorar as suas defesas e a enfrentar esta nova era de segurança cibernética.