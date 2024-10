Qual o problema de investir em IA? Apenas 42% das empresas veem um retorno positivo neste investimento

Vale a pena investir em Inteligência Artificial? Sabemos se nossa força de trabalho está preparada para utilizá-lo? A Kyndryl lançou hoje o Relatório de Preparação Kyndryl, que explora o paradoxo de porque 90% dos executivos acreditam que a sua infraestrutura de TI é a melhor da sua classe, mas apenas 39% deles acreditam que está preparada para gerir riscos futuros. Ainda mais importante: quem ousou investir em IA nem sempre obtém retorno do investimento.

Apenas 42% das empresas veem atualmente um retorno positivo do investimento em IA. Além disso, isso é poderoso quando se considera que 76% das empresas estão investindo em IA tradicional e aprendizado de máquina.

A educação também teria um papel fundamental, já que o estudo indica que “a tecnologia está ultrapassando a formação”. Isto, com dados que indicam que mais de 40% dos líderes enfrentam lacunas de competências tecnológicas que dificultam o progresso da modernização.

IA e riscos de segurança

E na área de TI, a IA gerou preocupações de segurança. Segundo o estudo, 65% dos executivos estão preocupados com ataques cibernéticos e apenas 30% se sentem preparados para gerir esses riscos. Portanto, falta claramente uma implementação que adote a IA como aliada.

“A preparação é um desafio contínuo e envolve capacitar as pessoas, alinhar as ferramentas com a cultura e abraçar a complexa jornada da transformação digital em toda a organização”, afirma Martin Schroeter, presidente e CEO da Kyndryl.

A necessidade de transformar

Tal como os dados indicam, as organizações enfrentam decisões difíceis nos seus percursos de preparação. Ao mapear pontos cegos e soluções de compromisso difíceis, o Relatório oferece um roteiro para a preparação num cenário empresarial em rápida mudança.

Educar, investir e analisar as melhores alternativas existentes são etapas que devem fazer parte do processo para avançar com a IA, num cenário onde muitas das tecnologias que hoje são utilizadas na área empresarial estão cada vez mais obsoletas.