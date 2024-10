Tesla: conheça o novo Robotáxi que já está sendo desenvolvido

A Tesla, empresa automobilística de Elon Musk, está prestes a revelar um dos projetos mais ambiciosos da empresa: o Robotaxi. Nesta quinta-feira, 10 de outubro, o CEO da empresa apresentará em Los Angeles um veículo totalmente autônomo, sua nova invenção pensada para transformar a forma como nos deslocamos pelas cidades.

ANÚNCIO

Em algo que pensávamos só ser visto no cinema, o ‘Cybercab’ não terá volante nem pedais e funcionará como um serviço de táxi sem motorista. Os usuários poderão solicitar carona por meio de um aplicativo e ser transportados de um ponto a outro sem a necessidade de motorista humano. Destacando que Musk antecipou que o preço das viagens poderia ser ainda mais barato que uma passagem de ônibus.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Com este lançamento, a Tesla procura consolidar-se como líder no desenvolvimento de veículos autónomos e oferecer uma alternativa mais eficiente e sustentável ao transporte tradicional. A empresa já avançou no desenvolvimento de sistemas de condução autónoma para os seus veículos, mas o Robotaxi representa um salto qualitativo, sendo um veículo especificamente concebido para funcionar sem intervenção humana.

Numa das curiosidades sobre todo este facto futurista, importa referir que o evento de apresentação, denominado “We Robot”, é uma clara referência ao filme de ficção científica de Isaac Asimov e sugere que Tesla está prestes a dar um passo significativo em direção um futuro em que os robôs desempenhem um papel cada vez mais importante nas nossas vidas diárias.

Contudo, importa referir que este carro não estará nas ruas de um dia para o outro pois será apenas a apresentação. Para que o Robotaxi se torne uma realidade em grande escala, a Tesla terá de ultrapassar vários desafios, entre os quais. estão obtendo as aprovações regulatórias necessárias em cada país e garantindo a segurança dos passageiros. Destacando que a empresa deve demonstrar que a sua tecnologia de condução autônoma é confiável o suficiente para operar em ambientes urbanos complexos.