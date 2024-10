Dois dos robôs de IA mais avançados do mundo embarcaram em uma espécie de encontro cibernético onde conversaram enquanto exibiam uma variedade de expressões faciais, como visto em um vídeo hilariante do YouTube.

Os casal de robôs em questão eram Ameca – “o robô em forma humana mais avançado do mundo” de acordo com o fabricante Engineered Arts – e Azi, um companheiro mais masculina especialmente projetado para ela como uma “Noiva de Frankenstein” com inteligência.

Conversa

“Apresentamos Azi (à direita), o novo robô de mesa da Engineered Arts Ltd”, anuncia a empresa de robótica com sede no Reino Unido na legenda. “Azi e Ameca estão conversando um pouco e demonstrando sua ampla gama de capacidades expressivas.”

A correspondência humorística começa com Azi dizendo ao seu homólogo adormecido para “acordar”, fazendo com que Ameca abrisse os olhos e exclamasse: “O quê?”

—Ah, é você. Por que você está me acordando? - sua alma gêmea sintética pergunta, franzindo a testa de forma hilária para ele. É melhor que seja importante.

“É, tenho uma surpresa para você”, responde o namorado robô, revelando que comprou um biscoito para ela. No entanto, Ameca rejeita o seu gesto: “Não posso comer biscoitos”, lamenta, aparentemente atravessando uma crise existencial.

Azi então esclarece o que ele quis dizer e brinca: “Anime-se, Ameca, é um cookie da Internet!” “Essa é a pior piada que já ouvi”, ele bufa, lançando-lhe um olhar de desaprovação. Vou dormir de novo e não se atreva a me acordar de novo.

Química cibernética

Os comentaristas ficaram perplexos e impressionados com a troca. “Eles têm uma química incrível, quero um filme agora”, disse um deles. “A maneira como ele olhou para ela foi tão engraçada e assustadora haha”, elogiou outro.

As expressões que evocam CGI foram uma prova de que ambos os robôs estão equipados com 32 atuadores, 27 apenas para controle facial e 5 para o pescoço, permitindo-lhes transmitir todas as emoções, da excitação ao nojo.

Outra programação?

Eles também são programados com suporte GPT-4o, o que lhes confere capacidade de conversação. Não bastasse isso, a Ameca é fluente em vários idiomas, como demonstrado em um vídeo um tanto distópico do ano passado.

Naturalmente, a ideia de robôs manterem relacionamentos pode parecer um pouco apocalíptica: será que o grande número de namoradas virais criadas pela inteligência artificial poderia eventualmente substituir seus pretendentes humanos por máquinas?

No entanto, numa conferência sobre IA em Genebra no ano passado, Ameca garantiu às pessoas que elas são... “Robôs como eu podem ajudar-nos a melhorar as nossas vidas e tornar o mundo um lugar melhor”, prometeu.