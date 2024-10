Isto é Gravidade Zero: projeto incrível de moto com levitação magnética da Lexus para viajar para a Lua

A levitação magnética chega ao espaço. O pessoal da Lexus desenhou um protótipo de moto que poderia viajar até à Lua a uma velocidade sem precedentes, para este tipo de veículo específico, graças à tecnologia de energia eléctrica através de ímanes.

Chama-se Lexus Zero Gravity e, como explica a mesma empresa, é uma “motocicleta que viajará como uma bala pela superfície da Lua a 500 quilómetros por hora”. Por enquanto este é um design que está apenas em modo protótipo, em imagens como as que partilhamos convosco nesta review. “Ainda não é um modelo de produção”, informou a Lexus em comunicado publicado há 4 anos.

O design desta motocicleta de levitação magnética, para dar a volta à Lua nas hipotéticas missões de regresso ao satélite natural, que a NASA está a preparar, é o de um veículo futurista.

“Embora tenham rompido com todas as normas habituais de criação de veículos premium, os designers conseguiram inspirar-se diretamente no seu trabalho mais recente e inovador, o futurista protótipo elétrico Lexus LF-30 Electrified”, disse a Lexus no seu site oficial.

Esta é a aparência da Lexus Zero Gravity

A ideia original da Zero Gravity surgiu de Karl Dujardin, e foi escolhida a partir de uma série de protótipos apresentados por designers e arquitetos de prestígio internacional, que nada têm a ver com o mundo dos motores.

Esses designers demonstraram uma grande imaginação. O design da Lexus Zero Gravity foca tanto no prazer de “conduzir” que uma motocicleta que vai se movimentar no ambiente lunar de baixa gravidade deve oferecer.

Lexus Zero Gravity

“A equipa de design já estava a olhar para além da produção a curto prazo, para a forma como a tecnologia avançada mudaria a forma como interagimos com os veículos”, explicou Ian Cartabiano, presidente do ED2, o centro europeu de design avançado da Lexus.

“O projeto lunar veio na hora certa, no meio do desenvolvimento do LF-30, e a equipe teve a oportunidade de sonhar grande e aplicar um pouco da linguagem de design do interior do LF-30 às propostas do rover lunar. “, acrescentou.

Zero Gravity é um veículo monoposto que se move como uma motocicleta, mas usa levitação magnética para se mover acima do solo.