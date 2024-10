As novidades de Elon Musk e X: agora seus usuários Premium serão pagos para interagirem entre si

O X anunciou uma grande mudança na forma como os criadores poderão gerar renda na plataforma. Até agora, o modelo de monetização baseava-se na partilha das receitas publicitárias, calculadas com base no número de utilizadores verificados que viram anúncios nas respostas às publicações.

Porém, a empresa revelou que, a partir de agora, os pagamentos aos criadores serão baseados na interação com seus conteúdos por parte dos usuários Premium.

Novas regras para ganhar dinheiro no X

Neste novo modelo, os criadores verão seus lucros aumentarem com base no número de usuários Premium que interagem com seu conteúdo. Quanto mais pessoas assinam o X Premium e interagem com o conteúdo de outros assinantes, mais dinheiro os criadores ganham. Pelo menos, essa é a teoria.

Essa mudança pode significar maior visibilidade para os usuários Premium nas respostas, já que atualmente quem é assinante do X Premium tem prioridade nas respostas aos tweets. O nível de prioridade depende do tipo de assinatura que o usuário possui.

Pagamentos mais altos para criadores?

Ainda não se sabe se esta nova abordagem resultará em pagamentos mais elevados para os criadores. Embora o X prometa que a assinatura do X Premium pode ajudar os criadores a “ganhar a vida com o X”, alguns usuários reclamaram dos baixos pagamentos no sistema atual. Não está claro se essa mudança corrigirá esses problemas ou beneficiará principalmente os criadores que já possuem uma grande base de assinantes Premium.

Medidas contra o abuso do sistema

Alterar data de implementação

A partir de 8 de novembro, a receita proveniente de “impressões de anúncios verificadas” nas respostas não afetará mais a distribuição de receita. De acordo com documento de apoio, até 25% das assinaturas Premium irão diretamente para os criadores, uma mudança que busca incentivar uma maior interação entre usuários Premium e criadores na plataforma.