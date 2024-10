YouTube está escondendo o botão ‘pular’ nos anúncios?

Nos últimos dias, diversos usuários do YouTube notaram mudanças que dificultaram a pular anúncios na plataforma. Um usuário do Reddit relatou ter visto retângulos pretos cobrindo o botão pular na versão desktop, enquanto outros usuários mencionaram que a contagem regressiva estava faltando na versão móvel.

Esses relatórios levantaram preocupações sobre possíveis mudanças na experiência de visualização do vídeo, mas o YouTube esclareceu que o botão para pular o anúncio não foi removido.

O YouTube garante que o botão pular ainda esteja presente

Em comunicado ao The Verge, a porta-voz do YouTube, Oluwa Falodun, explicou que o botão pular não foi removido. “O YouTube não esconde o botão pular”, disse Falodun. “Em anúncios puláveis, o botão aparece após cinco segundos de reprodução, como sempre.” O que mudou é a forma como determinados elementos do player de anúncios são apresentados, pois a empresa está reduzindo alguns componentes visíveis.

Segundo Falodun, o YouTube está focado em melhorar a experiência do usuário, limpando o design do player de anúncios, permitindo que as pessoas interajam mais diretamente com o conteúdo publicitário.

Agora, os usuários das versões desktop e móvel podem ver o cronômetro de contagem regressiva representado como uma barra de progresso na parte inferior da tela, o que pode ser o motivo pelo qual alguns usuários não viram o cronômetro normal.

Expansão dos espaços publicitários no YouTube

Embora o botão pular ainda esteja presente, fica evidente que o YouTube está ampliando os espaços onde os anúncios são exibidos. Uma das áreas mais recentes utilizadas para exibir publicidade é a tela de pausa. Quando os usuários pausam um vídeo, podem encontrar anúncios nesse espaço, representando um novo formato para captar a atenção do espectador.

Além de ampliar os espaços publicitários, a plataforma também reduziu alguns controles de anúncios para criadores de conteúdo. Estas alterações têm gerado críticas por parte de alguns utilizadores, que consideram que a experiência de navegação tem ficado mais saturada de publicidade.

Medidas contra bloqueadores de anúncios

Outra frente que o YouTube tem abordado com maior força é o uso de bloqueadores de anúncios. A plataforma passou a tomar medidas mais rígidas para combater seu uso, garantindo que os usuários não evitem anúncios artificialmente. Esta ação busca preservar as receitas geradas pela publicidade, parte fundamental do modelo de negócios do YouTube.

De acordo com os termos da plataforma, apenas interações genuínas com anúncios serão contabilizadas para monetização, e os criadores que tentarem aumentar artificialmente as visualizações em suas postagens serão removidos.

YouTube Premium: uma alternativa para evitar anúncios

Para aqueles usuários que desejam evitar a presença crescente de anúncios na plataforma, o YouTube Premium continua sendo a opção mais direta. No entanto, o custo deste serviço aumentou nos últimos meses, levando alguns utilizadores a reconsiderar se vale a pena pagar para obter uma experiência sem anúncios.