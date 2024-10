OpenAI arrecadou US$ 6,6 bilhões para criar modelos de inteligência artificial cada vez maiores

OpenAI acabou de completar uma rodada de financiamento histórica, obtendo um investimento de US$ 6,6 bilhões com uma avaliação de US$ 157 bilhões. Este financiamento permitirá à empresa continuar com sua missão de desenvolver inteligência artificial geral, conforme comunicado pela própria empresa em seu blog oficial.

Thrive Capital lidera o investimento

A rodada de financiamento foi liderada pela Thrive Capital, que comprometeu 1 bilhão de dólares. Além disso, a Thrive obteve um acordo exclusivo que lhe permite investir mais 1 bilhão de dólares no próximo ano se a OpenAI atingir certas metas de receita, conforme relatado pela Reuters. Este acordo especial não foi oferecido a outros investidores, o que reflete a confiança no crescimento contínuo da empresa.

Possível reestruturação da OpenAI

Estes novos fundos também estão condicionados a uma potencial reestruturação da OpenAI como uma empresa com fins lucrativos. Atualmente, o braço com fins lucrativos da OpenAI está sob a supervisão de uma entidade sem fins lucrativos, com um limite de lucro para os investidores de até 100 vezes seu investimento.

Se a OpenAI não se reorganizar nos próximos dois anos, os investidores têm a opção de solicitar a devolução do seu dinheiro. Na semana passada, a Reuters informou que a OpenAI estava considerando se tornar uma corporação de benefício público, semelhante ao seu concorrente Anthropic.

Condições Exclusivas para Investidores

Numa medida incomum, a OpenAI pediu aos seus investidores que evitassem apoiar startups concorrentes como Anthropic e xAI (a empresa fundada por Elon Musk), de acordo com o Financial Times. Esta rodada de financiamento supera por pouco a quantia arrecadada pela xAI, que atingiu US$ 6 bilhões em maio.

Esta última avaliação da OpenAI está em 40 vezes seus rendimentos, um número sem precedentes que reflete o crescente entusiasmo pela IA no Vale do Silício. De acordo com o The New York Times, a receita mensal da OpenAI atingiu os US$ 300 milhões em agosto, e a empresa projeta umas vendas anuais de US$ 3700 bilhões este ano. Espera-se que esses rendimentos aumentem para US$ 11.600 bilhões de dólares em 2024.

Os Fundos para Treinar Modelos de IA

Os bilhões arrecadados serão destinados à custosa tarefa de treinar modelos de IA de ponta. Segundo Dario Amodei, CEO da Anthropic, atualmente estão sendo desenvolvidos modelos de IA cujo treinamento custa 1 bilhão de dólares, e os custos dos modelos podem aumentar para US$ 100 bilhões no futuro. Para a OpenAI, que busca desenvolver modelos avançados de “raciocínio”, esse financiamento será crucial para manter sua liderança no setor.

A nova rodada de financiamento reforça o papel da OpenAI como um ator chave no desenvolvimento da inteligência artificial geral, um objetivo ambicioso que requer investimentos substanciais. À medida que os custos de pesquisa e desenvolvimento continuam aumentando, essa injeção de capital permitirá à empresa continuar inovando em um mercado competitivo e em crescimento.

Com este novo round de financiamento, a OpenAI está posicionada para continuar liderando a corrida em direção à próxima geração de tecnologia de IA, enquanto o Vale do Silício observa com antecipação os avanços que estão por vir.