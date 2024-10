Cibersegurança: por isso você não deve se ligar a uma rede WiFi pública

Todos nós já vivemos aquele momento de pânico em que ficamos sem dados móveis no momento de maior urgência possível. Por isso, as redes Wi-Fi públicas se tornaram uma parte crucial de nossa vida diária, oferecendo conveniência e conectividade em vários locais. No entanto, esse acesso fácil tem um preço, com riscos significativos que muitos usuários desconhecem.

Os riscos do Wi-Fi público

Ao se conectar a uma dessas redes públicas, os usuários ficam vulneráveis a uma série de ameaças. Entre elas, uma das mais comuns é o roubo de informações. Hackers podem facilmente interceptar a conexão e, com isso, acessar dados sensíveis como senhas, informações bancárias e dados pessoais. Essa vulnerabilidade é agravada pela proliferação de redes Wi-Fi falsas criadas com o único propósito de coletar informações de usuários desavisados.

Outra ameaça importante é a infecção por malware. Redes Wi-Fi comprometidas podem distribuir software malicioso para os dispositivos conectados, o que pode resultar na perda de dados, roubo de identidade ou até mesmo controle remoto do dispositivo.

Os hackers costumam criar sites falsos que imitam páginas legítimas para roubar credenciais. Ao se conectar a uma rede Wi-Fi pública, os usuários podem ser redirecionados para essas páginas falsas e, sem perceber, inserir seus dados pessoais e financeiros.

Para minimizar ao máximo os riscos com redes Wi-Fi públicas, é crucial adotar algumas dessas medidas de segurança.