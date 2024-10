WhatsApp: o que significa o emoji de pulmão e quando é usado em um chat?

Imagem do emoji de pulmão no aplicativo de mensagens WhatsApp

Os emojis são uma parte essencial do nosso dia a dia no WhatsApp. As mensagens que enviamos em nossas conversas costumam estar quase sempre acompanhadas desses divertidos símbolos gráficos de acordo com as emoções que queremos enfatizar no texto.

Os corações, as carinhas amarelas e os animais são dos mais utilizados pelos usuários ao redor do mundo na hora de se comunicar pelo aplicativo de mensagens do Meta; no entanto, com milhares de pictogramas para usar, é impossível conhecer o significado de cada um.

Devido a isso, nem todo mundo consegue interpretá-los ou identificá-los corretamente, como acontece com o emoji de pulmão. A popularidade deste design aumentou nos últimos anos, mas muitos ainda desconhecem o seu significado. Por isso, a seguir, explicamos o que ele representa.

O que significa o emoji de pulmão no WhatsApp?

Emojipedia, a enciclopédia dos emojis, afirma que o pictograma que mostra pulmões e traqueia anatômicos de cor rosa no WhatsApp e em outras plataformas é enviado principalmente para “falar sobre a saúde pulmonar” em contextos médicos, mas não é seu único uso.

De acordo com o famoso dicionário de símbolos nascidos nos anos 90, também é usado às vezes para referir-se a "respirar profundamente, hiperventilar ou respirar em geral" em mensagens. Assim como "no contexto de fumar ou vaporizar".

Emojiterra, outro site dedicado a divulgar os significados dos emojis, concorda que este design é usado para se "referir à respiração, à saúde respiratória e aos pulmões como órgão" ou "discussões sobre exercício, cuidados médicos ou qualidade do ar, e às vezes como símbolo de vida ou vitalidade".

‘Pulmões’ – o nome oficial deste emoji – foi aprovado como parte do Unicode 13.0 e adicionado ao Emoji 13.0 em 2020. No serviço de mensagens mencionado anteriormente, ele chegou no mesmo ano e não sofreu modificações em sua aparência desde a inclusão.