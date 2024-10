Esta porta inteligente tem um vidro que muda de transparente para opaco usando comandos de voz

As portas de vidro para a entrada oferecem uma excelente maneira de deixar a luz entrar durante o dia, mas podem ser um problema em termos de privacidade à noite. O Home Depot encontrou uma solução inteligente com sua nova porta de vidro Feather River, que permite mudar o vidro de transparente para opaco de acordo com um cronograma, com um comando de voz ou simplesmente pressionando um botão.

Uma porta inteligente que se adapta às suas necessidades

A porta Feather River é uma porta de entrada pré-instalada de fibra de vidro, que inclui vidro inteligente capaz de alternar instantaneamente entre transparente e opaco. O vidro pode ser controlado através de um botão na própria porta ou através do aplicativo Hubspace, a plataforma de casa inteligente da The Home Depot, permitindo gerenciar a porta a partir de um telefone celular.

Os usuários podem programar a porta para ser transparente durante o dia e opaca durante a noite, tornando-a uma opção perfeita para aqueles que procuram tanto luz natural como privacidade.

O preço varia de acordo com o tamanho da porta: custa US$ 798 para uma porta com três quartos de folha, US$ 899 por meia folha e US$ 998 por uma folha completa. Esses preços são bastante semelhantes aos de uma porta de entrada padrão sem a funcionalidade inteligente, tornando-a uma opção competitiva no mercado.

Integração com o Hubspace: simplificando a Casa Inteligente

O Hubspace é a plataforma da The Home Depot projetada para tornar a casa inteligente mais acessível para o consumidor comum. Apesar do nome, a plataforma não requer um hub especializado, apenas o aplicativo, o que simplifica a conexão e o controle de vários dispositivos inteligentes, como luzes, cortinas, ventiladores e termostatos.

A porta de vidro inteligente Feather River é a primeira colaboração da Hubspace com um terceiro e pode ser facilmente integrada com sistemas domésticos inteligentes como Amazon Alexa e Google Home. Com um simples comando de voz, os usuários podem alternar entre os modos transparente e opaco.

Tecnologia de Vidro Inteligente

O vidro inteligente da porta funciona através de Bluetooth e Wi-Fi, e requer energia para operar. A porta vem equipada com uma bateria embutida no quadro, que pode ser recarregada através de um cabo USB se houver uma tomada por perto. Além disso, a porta inclui uma bateria reserva e um carregador para nunca ficar sem energia.

Ao contrário de versões anteriores de portas inteligentes, como a M-PWR da Masonite, que tinha um preço de 4.000 dólares, a Feather River é mais acessível e não inclui alimentação integrada para campainhas ou fechaduras inteligentes. No entanto, é possível adicionar fechaduras inteligentes alimentadas por bateria, uma vez que a porta atua como uma ponte entre Bluetooth e Wi-Fi para fechaduras compatíveis com Hubspace.

Instalação Fácil e Opções Resistentes

A porta Feather River foi projetada para se adaptar a entradas padrão e vem com um batente e guarnições para facilitar a instalação. Além disso, o vidro é resistente às intempéries, e a The Home Depot anunciou em breve haverá uma opção de vidro resistente a furacões, tornando-a uma solução durável e prática para diferentes climas.

Com esta porta, a The Home Depot não só melhora a funcionalidade das casas, mas também oferece uma opção mais econômica e versátil para aqueles que procuram integrar tecnologia inteligente em sua vida diária sem sacrificar privacidade ou conforto.