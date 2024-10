Depois de criada perna mecânica com músculos artificiais, robôs que podem caminhar e pular ficam mais reais

A ciência e a tecnologia têm décadas de experiência na construção de um robô humanoide, um sistema mecânico com tecnologia de ponta, que se assemelhe ao que somos como seres humanos.

Recentemente, contamos a vocês que cientistas do Japão conseguiram criar um rosto com revestimentos de pele viva, ao qual conseguiram fazer sorrir, uma conquista que aproxima a ciência da criação desses tão desejados humanoides.

Agora, outra equipe científica, desta vez de engenheiros e especialistas da Suíça, criou uma perna robótica com músculos artificiais, que conseguiram fazê-la saltar 13 centímetros, conforme relatado pelo site DW.

Os músculos artificiais nesta perna mecânica são feitos de revestimentos que servem como sacos. Estão cheios de óleo, o que os faz imitar a superfície dos músculos de uma perna (depois podem ser feitos com formas nos braços e outras partes do corpo que necessitem de conteúdo macio).

O objetivo dos robôs com este material

Os robôs que conhecemos são feitos de peças metálicas e pesadas, o que dificulta que uma dessas máquinas conviva com um ser humano. A criação desses músculos artificiais torna possível que, no futuro, existam humanoides para realizar tarefas domésticas.

São ideais para ajudar pessoas que precisam de assistência em suas casas. "Queremos fazer um robô que possa carregar coisas pesadas, mas também dar um abraço ou apertar a mão", disse Robert Katzschmann, coautor do estudo publicado pela revista Nature Communications, em uma entrevista com a AFP.

Para poder desenvolver esta perna, observaram os 600 músculos que o corpo humano usa. Assim conseguiram fazê-la andar e pular. Os primeiros testes, conforme mostrado nas imagens que apresentamos, são com a perna com músculos artificiais, realizando movimentos presos a um eixo metálico.

A técnica do músculo artificial, também conhecida como atuadores eletro-hidráulicos, é importante porque consome menos energia do que os mecanismos tradicionais feitos com motor.

Perna robótica com músculos artificiais saltando fixada a um eixo mecânico Imagem: Wolfram Scheible Cover-Images IMAGO