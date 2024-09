Whatsapp deixará de funcionar nestes dispositivos

A era digital, e especialmente este ano, continua avançando a passos largos a cada dia que passa. Desde a inteligência artificial, computadores, celulares e até mesmo os aplicativos que usamos diariamente não param de evoluir. Como todos eles, o WhatsApp, uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, anunciou uma decisão importante que afetará milhões de usuários exatamente por esse desenvolvimento.

A partir de fevereiro de 2025, o aplicativo deixará de ser compatível com alguns modelos de iPhone. Uma medida tomada pela Meta, a empresa que agora é proprietária deste aplicativo de mensagens, devido à necessidade de garantir um funcionamento ideal do WhatsApp para aproveitar as novas funções que exigem sistemas operacionais mais atualizados.

Estes dispositivos ficarão sem suporte

Os celulares da maçã que serão afetados por esta decisão são o iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Eles foram lançados em 2013 e 2014 e, embora tenham sido modelos muito populares na época, não poderão mais receber as atualizações necessárias para continuar utilizando o WhatsApp.

Não são todas más notícias, pois pelo menos o impacto dessa mudança afetará muito poucos usuários. De acordo com dados oficiais, a grande maioria das pessoas com iPhone já atualizou seus dispositivos para as últimas versões do iOS, portanto não serão afetadas por essa mudança.

Serão poucos, mas os usuários que não têm outra opção senão parar de usar o WhatsApp em seus iPhones têm várias opções. Além da mais óbvia, que é comprar um novo celular, uma alternativa é explorar outras aplicações de mensagens que possam funcionar em seus telefones atuais, pois, embora este aplicativo da Meta possa parecer o único, há mais de uma opção na loja.

A decisão do WhatsApp de deixar de ser compatível com versões antigas do iOS se deve à necessidade de oferecer uma experiência de usuário cada vez mais completa e segura. As novas funções que são adicionadas ao aplicativo, como as reações nos status e a criptografia de ponta a ponta, requerem dispositivos com maior capacidade de processamento e sistemas operacionais mais atualizados.