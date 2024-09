Meta anuncia uma nova função que mudará a forma como você assiste aos reels do Instagram e do Facebook

A Meta revelou uma nova ferramenta de inteligência artificial que promete mudar a forma como consumimos conteúdo nas redes sociais. No Meta Connect 2024, Mark Zuckerberg apresentou uma ferramenta de tradução automática que permitirá aos usuários assistir Reels do Facebook e Instagram gravados em diferentes idiomas, traduzidos diretamente para o seu idioma nativo.

ANÚNCIO

Tradução Automática para Reels

Uma das novidades mais impactantes apresentadas pelo Meta é sua nova ferramenta de tradução com IA, que traduz automaticamente o áudio dos Reels. Segundo explicou Zuckerberg, esta ferramenta não apenas traduz o conteúdo, mas também usa dublagem automática e sincronização labial para "simular a voz do falante em outro idioma e sincronizar seus lábios para coincidir" com o novo idioma.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Atualmente, a Meta está realizando testes iniciais com esta tecnologia, traduzindo Reels gravados em inglês e espanhol para criadores na América Latina e nos Estados Unidos. A empresa planeja expandir essa função para mais idiomas e regiões no futuro, com o objetivo de eliminar as barreiras linguísticas que limitam o alcance dos criadores de conteúdo.

Uma Revolução no consumo de conteúdo em Redes Sociais

A Meta tem dado um forte foco em inteligência artificial durante o Meta Connect 2024, e a nova ferramenta de tradução de IA é uma das funcionalidades mais revolucionárias apresentadas. Esta tecnologia poderia transformar completamente a forma como os usuários do Instagram e Facebook consomem vídeos em formato vertical, permitindo que o conteúdo de todo o mundo seja acessível no seu próprio idioma sem a necessidade de legendas.

Com o uso de dublagem automática e uma sincronização labial precisa, o Meta pretende fazer com que o conteúdo traduzido soe e pareça natural, criando uma experiência de visualização fluida e sem interrupções. Em vez de ter que ler legendas, os usuários poderão desfrutar dos vídeos como se tivessem sido gravados em seu idioma nativo. Isso pode ser um grande avanço, especialmente para os criadores que buscam alcançar uma audiência global.

Expansão do Alcance dos Criadores de Conteúdo

Esta nova ferramenta de tradução com IA também pode ser um grande impulso para o Meta em sua competição contra outras plataformas de vídeos curtos como o TikTok. Ao oferecer aos criadores a capacidade de alcançar mais regiões e audiências sem a barreira do idioma, o Meta poderia atrair mais criadores para suas plataformas.

ANÚNCIO

Os criadores de conteúdo agora poderão gerar Reels que são traduzidos automaticamente para audiências em todo o mundo, o que ampliará seu alcance e visibilidade.

À medida que o Meta tenta fortalecer o Instagram como uma plataforma dominante para vídeos verticais, a integração desta ferramenta de IA pode dar-lhes uma vantagem sobre seus concorrentes, oferecendo uma experiência mais inclusiva e acessível para os usuários de diferentes regiões.