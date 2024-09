Como serão os consoles de edição especial dos 30 anos do PlayStation

As novas versões dos consoles PlayStation 5 e 5 Pro para a edição limitada do 30º aniversário do PlayStation

Feliz aniversário PlayStation! A Sony Interactive Entertainment anunciou uma edição especial do seu console PlayStation 5 para comemorar o 30º aniversário da marca que revolucionou a indústria dos videogames. Esta edição limitada, que será lançada no mercado em 21 de novembro, apresenta um design retro inspirado no primeiro PlayStation, lançado em 1994.

A nostalgia será a protagonista principal desta edição especial. Tanto o PlayStation 5 padrão quanto a versão Pro terão um elegante acabamento prateado, o icônico logo multicolorido da PlayStation e uma caixa que imita o design original do PS1. Além dos consoles, os controles DualSense e DualSense Edge, bem como o PlayStation Portal, também terão este design retrô.

"Os novos designs de edição limitada prestam homenagem aos 30 maravilhosos anos de jogos", mencionaram em uma postagem no PlayStation Blog onde fizeram o anúncio. Esta edição especial busca conectar com os jogadores que cresceram com o primeiro PlayStation e oferecer-lhes uma experiência de jogo única e cheia de memórias.

No entanto, esta edição limitada estará disponível em quantidades muito limitadas. Acredita-se que apenas serão produzidas 12.300 unidades do PlayStation 5 Pro com este design especial, por isso espera-se que se esgotem rapidamente. O preço desta edição ainda não foi revelado.

Os detalhes desta edição especial foram revelados através de um vídeo publicado no canal oficial da PlayStation no YouTube. Neste vídeo, é possível apreciar com mais detalhes os designs dos consoles, dos controles e dos acessórios incluídos, como adesivos, clipes de papel e laços para cabos.

Esta edição limitada do PlayStation 5 não é apenas uma homenagem à história da marca, mas também uma oportunidade para que novos jogadores descubram o legado de um console que marcou um antes e um depois na indústria dos videogames.