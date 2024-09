‘Cometa do século’: veja como observar o fenômeno em todo o Brasil

Nos próximos dias, os brasileiros terão a oportunidade única de observar um fenômeno astronômico raro: a passagem do cometa C/2023 A3, popularmente chamado de “cometa do século”.

Conforme noticiado pelo G1, este corpo celeste, descoberto em janeiro de 2023, se aproxima do Sol, o que pode torná-lo visível a olho nu em várias regiões do país. A expectativa em torno do evento é alta, principalmente porque o cometa pode atingir um brilho similar ao do famoso Hale-Bopp, que encantou o mundo em 1997.

Quando e como observar o cometa

Para aqueles que desejam testemunhar esse espetáculo celeste, é importante saber que as melhores condições de visualização variam conforme o dia e a localização.

Até o dia 7 de outubro, o cometa estará mais próximo do Sol e poderá ser visto nas primeiras horas da manhã, antes do nascer do sol, olhando para o leste. Após essa data, o brilho solar pode dificultar a visualização, mas a partir do dia 12 de outubro, o cometa começará a se afastar, sendo possível observá-lo logo após o pôr do sol, no oeste.

Utilizar aplicativos de observação astronômica, como Star Walk 2 ou Sky Tonight, pode facilitar a localização do cometa no céu. Esses aplicativos ajudam a identificar sua posição em tempo real, tornando a experiência mais acessível para os entusiastas.

O que esperar do fenômeno

Embora haja grande expectativa em torno do “cometa do século”, é importante lembrar que a luminosidade de cometas é imprevisível. Portanto, mesmo que ele possa ser visto a olho nu, é possível que o uso de binóculos ou telescópios seja necessário para uma observação mais detalhada.

Outro fator a ser considerado é a possibilidade de fragmentação, já que a aproximação ao Sol pode causar sua desintegração, algo ainda em debate entre os astrônomos.

Ainda assim, a chance de presenciar um fenômeno como esse é rara e vale o esforço. Quem tiver a oportunidade de observar o cometa C/2023 A3 poderá testemunhar um dos eventos astronômicos mais marcantes do século.