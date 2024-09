Anbernic: o console portátil emulador de clássicos que chegará à Amazon

O mercado de consoles portáteis Android está passando por um verdadeiro boom que até se tornou viral em várias redes sociais, alcançando uma popularidade que agora tem uma ampla variedade de modelos que oferecem características cada vez mais poderosas. Entre todas essas opções, Anbernic se destacou como um dos fabricantes favoritos entre os jogadores, graças aos seus dispositivos com uma excelente relação qualidade-preço.

Uma edição que leva as coisas para o próximo nível

Nos últimos dias, chegou uma grande novidade, ou seja, a mais recente adição ao seu catálogo é o Anbernic RG 406V, uma consola portátil de formato vertical que promete ser superior a todas as outras no mercado. Ao contrário de outros modelos mais tradicionais, o RG 406V integra os controles sob a tela, proporcionando uma experiência de jogo diferente e mais confortável para alguns usuários.

O que torna essas consoles tão bons?

Pode parecer incrível, mas apesar de seu design compacto e preço acessível, o RG 406V esconde um hardware surpreendentemente potente. Equipado com um processador Unisoc T820 e uma placa gráfica Mali-G57, juntamente com 8 GB de RAM, este console é capaz de rodar jogos clássicos em 3D com grande qualidade visual. Vale ressaltar que, embora tenham começado com clássicos dos anos 90, a Anbernic busca dar o próximo passo, focando na emulação do PlayStation 2, e os primeiros testes indicam que os jogos deste console são executados com melhorias gráficas e de resolução.

A tela de 4 polegadas do RG 406V, com uma resolução de 960 x 720 pixels, oferece uma imagem nítida e detalhada. Embora não seja um ecrã Full HD, o seu formato ligeiramente panorâmico adapta-se perfeitamente à emulação de jogos em 3D.

Um dos aspectos mais destacados do RG 406V é o seu preço. Assim como outros modelos da Anbernic, este console é comercializado a um preço muito competitivo, tornando-o uma opção muito atraente para aqueles usuários que procuram um console portátil potente e versátil sem ter que gastar uma grande quantidade de dinheiro.