Cartões microSD para Android: embora digam que vão desaparecer, ainda oferecem várias funções úteis

Os smartphones com cartões microSD, utilizados para aumentar o armazenamento, parecem estar destinados à extinção. Os dispositivos de alta qualidade dos sistemas operacionais Android já não integram este software/hardware, mas é uma função que ainda é muito útil para aqueles que optam pelas gamas médias ou básicas.

"Tem 256 GB, mas pode ser expandido para 1 TB com um cartão microSD". Esta é uma frase que você costuma ler ou ouvir nas lojas virtuais ou digitais dos fabricantes de celulares Android.

A tecnologia visa eliminar gadgets dos celulares, para evitar a fabricação de mais elementos que, além de serem caros em níveis massivos, vão contra a sustentabilidade, já que os materiais com os quais esses cartões são construídos geram poluição no planeta.

Mas a ideia desta resenha não é criticar aqueles que têm celulares que usam microSD. Quem escreve estas linhas ainda está apegado a esse sistema, que hoje parece obsoleto e é precisamente por isso que vamos dar uma breve explicação de quais são as funções que podem ser atribuídas a ele, para distribuir melhor o armazenamento de informações como fotos, vídeos, adesivos, documentos e espaço ocupado pelos aplicativos.

Os microSD no Android

A instalação dos cartões continua sendo feita pelo mesmo mecanismo da inserção do chip telefônico: abre-se a bandeja, coloca-se o microSD e insere-se novamente na ranhura, aguardando que o celular reconheça o dispositivo de armazenamento.

A função principal de um cartão microSD é expandir a capacidade de armazenamento interno do seu telefone (salvar fotos, vídeos, músicas, aplicativos e outros arquivos para liberar espaço na memória interna. No entanto, eles também são muito úteis para fazer backups de seus dados importantes. Dessa forma, se algo acontecer com seu telefone, você poderá recuperar seus arquivos.

Sabemos que a tendência atual é que os fabricantes incluam cada vez mais armazenamento interno em seus dispositivos, o que reduz a necessidade de um cartão microSD. No entanto, é improvável que desapareçam completamente no curto prazo, pelo menos nos dispositivos de qualidade média.