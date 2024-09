Vazamento de Fortnite revelam novas colaborações com Star Wars

Um recente vazamento gerou grande expectativa entre os seguidores do Fortnite e de Star Wars, confirmando que mais colaborações entre as duas franquias estão em desenvolvimento.

Ao longo de 2024, Fortnite já lançou várias colaborações importantes, como o Passe Rebel Adventure de LEGO Fortnite e as missões temáticas de Star Wars na Temporada 2 do Capítulo 5. No entanto, parece que isso não será o fim das surpresas relacionadas à saga galáctica.

O usuário do X (anteriormente Twitter) @Xgamer360 foi quem compartilhou o vazamento, mostrando arte conceitual de uma nova skin de piloto de TIE Fighter no estilo LEGO Fortnite. Isso desencadeou uma onda de especulações entre os jogadores, que esperam a chegada de mais conteúdo relacionado a Star Wars.

Tradicionalmente, as skins de LEGO Fortnite vêm acompanhadas de uma variante padrão, o que sugere que os jogadores poderão usar o piloto de TIE Fighter em sua forma regular, além de sua versão LEGO, em diferentes modos de jogo.

Além da skin do piloto de TIE Fighter, o vazamento menciona que esse conteúdo provavelmente chegará junto com a skin do Chewbacca, outro personagem icônico de Star Wars. Também há rumores de que a versão Rebelde da Leia Organa, uma skin que foi descartada anteriormente, pode finalmente aparecer na loja de itens do Fortnite como parte desse lançamento.

Mais colaborações

Embora ainda não tenha sido confirmado se essas novas skins virão acompanhadas de um evento especial, como tem sido comum em outras colaborações, está claro que a Epic Games continua apostando na expansão do universo de Star Wars em seu popular battle royale.

A vasta quantidade de personagens e elementos da franquia oferece um número infinito de possibilidades, e os jogadores de Fortnite parecem ter muito a esperar no futuro.

A comunidade de Fortnite continua atenta a mais vazamentos e anúncios oficiais, ansiosa por descobrir quais novas surpresas a Epic Games trará de uma galáxia muito, muito distante.