Youtube integrará inteligência artificial para gerar ideias, textos e até mesmo vídeos completos

Consegue imaginar o seu próximo vídeo do YouTube praticamente se escrever sozinho? Pois pare de imaginar, porque a maior plataforma de vídeos do mundo parece ter dado um salto quântico para o futuro da criação de conteúdo.

ANÚNCIO

Graças a uma série de novas ferramentas impulsionadas por inteligência artificial, o YouTube está transformando a forma como os criadores desenvolvem seus vídeos. Desde gerar ideias até produzir vídeos completos, a IA está se tornando o copiloto ideal para qualquer youtuber, seja ele novato ou experiente.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

A aba ‘Inspiração’: sua musa digital

A inspiração está te faltando? Não se preocupe, o YouTube tem a solução. A nova aba ‘Inspiração’ no YouTube Studio é como ter um roteirista pessoal à sua disposição. Com apenas alguns cliques, essa ferramenta irá sugerir temas originais, títulos chamativos, miniaturas impactantes e até mesmo fornecer um rascunho de roteiro. É como ter uma sessão de brainstorming infinita, mas com resultados concretos e prontos para serem utilizados.

Veo: a magia do DeepMind ao alcance de todos

Mas a coisa não para por aí. O YouTube integrou Veo, o poderoso modelo de vídeo da DeepMind, em sua plataforma. Graças ao Veo, você poderá criar fundos virtuais incríveis com a função ‘Dream Screen’, semelhante a um chroma key, mas com possibilidades infinitas. Além disso, você poderá produzir vídeos curtos e surpreendentes com clipes de até seis segundos. Imagine criar videoclipes, cenas de ação ou animações sem a necessidade de um estúdio de gravação.

Um futuro cheio de vídeos gerados por IA?

Com estas novas ferramentas, o YouTube está se posicionando como líder indiscutível na criação de conteúdo assistida por IA. Mas isso é algo bom ou ruim? Por um lado, a IA pode democratizar a criação de conteúdo e permitir que qualquer pessoa com uma ideia possa realizar seus projetos. Por outro lado, há o risco de inundar a plataforma com vídeos genéricos e pouco originais, todos criados com as mesmas ferramentas.

O que está claro é que a IA está mudando radicalmente a forma como consumimos e criamos conteúdo. E o YouTube, como sempre, está na vanguarda dessa revolução. O que você acha? Essas novas ferramentas facilitarão a criação de conteúdo de qualidade ou abrirão as portas para uma enxurrada de vídeos genéricos?