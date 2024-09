Registrada baixa nas vendas do iPhone 16 no seu lançamento

A Apple começou a comercialização de sua nova série de iPhone 16 nesta terceira semana de setembro, no entanto, a estreia foi bastante fraca e inesperada. Após a apresentação em 9 de setembro, onde foram mostrados quatro modelos, as ações da empresa caíram 3%, refletindo um interesse mais baixo do que o esperado entre os consumidores.

Os analistas observaram que o número de reservas antecipadas para os modelos Pro e Pro Max diminuiu significativamente em comparação com o ano anterior, com quedas de 27% e 16%, respectivamente. Um indicador-chave da demanda, o tempo de envio, também é preocupante: os novos iPhones 16 Pro têm um tempo de entrega de 14 dias, inferior aos 24 dias do iPhone 15 Pro em 2023. Isso sugere que não há uma alta demanda.

Os novos iPhone 16 Pro e 16 Pro Max APPLE (APPLE/Europa Press)

Inicialização inesperada com muitas críticas

Um dos principais atrativos da nova série é o iPhone Pro Max, que se tornou o maior da história da Apple, com uma tela de 6,9 polegadas. No entanto, a apresentação foi considerada por muitos como carente de surpresas significativas porque, apesar de incluir um novo botão para fotografia, as mudanças não foram tão impactantes como se esperava.

Uma das críticas mais recorrentes é que a Apple concentrou sua estratégia em novas funções de inteligência artificial, que não estarão disponíveis no lançamento. Segundo Ming-Chi Kuo, um analista proeminente na indústria, isso levou os consumidores a hesitar na compra, já que muitos preferem esperar até que as novas características estejam totalmente funcionais.

As capacidades de inteligência artificial prometidas pela Apple foram anunciadas durante a WWDC 2024, mas sua disponibilidade será limitada a um lançamento beta para outubro, e apenas em inglês inicialmente. Isso gerou incerteza e possivelmente desencorajou os compradores.