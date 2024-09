Elon Musk declara: os seres humanos estão em perigo com o uso da IA

O empresário renomado Elon Musk, dono de empresas como SpaceX ou Tesla, voltou a acender a conversa sobre os futuros perigos que a inteligência artificial poderia trazer. Em um seminário que discutiu o futuro dessa tecnologia, o também CEO da X afirmou que existe uma probabilidade significativa de que a IA represente uma ameaça existencial para a humanidade.

ANÚNCIO

Amigo ou inimigo? Isso é o que Musk pensa sobre a IA

Em várias ocasiões, Elon tem sido um crítico vocal dos avanços descontrolados da IA, tudo isso sob a premissa de que esta tecnologia evolui a um ritmo exponencial, gerando preocupações sobre suas possíveis consequências negativas. O magnata tecnológico compartilha essa preocupação com outros especialistas no campo, como Geoff Hinton, pioneiro na pesquisa de IA, que estima que há uma probabilidade entre 10% e 20% de que a IA acabe com a humanidade.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

A preocupação de Musk centra-se em vários aspectos. Um deles é a possibilidade de que a IA provoque uma destruição massiva de empregos. Segundo o empresário, a automação e as máquinas inteligentes substituirão grande parte dos trabalhos humanos num futuro próximo, especialmente aqueles que envolvem tarefas repetitivas ou previsíveis. Esta visão já está a materializar-se em vários setores, gerando um debate sobre o impacto socioeconómico da IA.

No entanto, nem tudo é negativo, este líder de opinião também enfatizou todos os aspectos positivos que vêm com a IA, especialmente no campo da saúde. O empresário acredita que essa tecnologia pode revolucionar o setor de saúde, melhorando diagnósticos, tratamentos e atendimento ao paciente.

Embora claro, o ponto central é crucial, o aviso de Musk sobre os riscos e a falta de regulamentação da IA tem gerado um intenso debate na comunidade científica e tecnológica. A crescente influência da inteligência artificial em nossa sociedade levanta questões sobre como garantir seu desenvolvimento de forma segura e ética, e como mitigar os possíveis efeitos negativos.