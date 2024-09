Monopoly Live: esta é a curiosa versão do clássico de tabuleiro

O Monopólio tem muitas versões, mas encontramos uma muito chamativa. Nada menos que em sites de apostas e entretenimento para adultos, mas não é o típico formato de caça-níqueis, é uma roleta. Chama-se Monopoly Live e evoca o conhecido jogo de administração e cidade.

Este emocionante jogo é baseado no popular Monopólio, mas tem suas próprias peculiaridades. O que o diferencia dos outros jogos? Vamos aprofundar nisso.

Monopoly Live

Inspiração em um clássico

Inspirado em um jogo de tabuleiro que fascinou milhões de pessoas ao redor do mundo por anos, o Monopoly Live é um jogo online de primeira. Todo o jogo gira em torno de uma enorme roda de dinheiro situada em um estúdio projetado como um espaçoso sótão, composto por 54 segmentos idênticos separados por pinos. Nós o revisamos em Meexbet e parece muito bom.

A especialidade deste jogo é que os jogadores só precisam adivinhar em qual segmento a roda cairá quando parar de girar. Se acertar, os ganhos são seus! Seu estilo? Chamativo: imagine colunas douradas erguidas entre as grandes janelas do estúdio, apresentando diante de seus olhos uma paisagem urbana impressionante que lembra o famoso jogo de tabuleiro Monopoly.

Ganhando dentro da cidade

Desde casas e arranha-céus até lojas, bancos, todos os tipos de construções arquitetônicas são visíveis aqui. Entre ruas verdes, há estradas por onde o transporte urbano flui facilmente, enquanto os balões coloridos que pontilham o céu adicionam um atrativo visual. O jogo conta com efeitos sonoros de qualidade e, quando o crupiê está de bom humor, pode até cantar e fazer movimentos de dança divertidos.

Monopoly Live

Jogar Monopoly Live é muito fácil, assim como outras ofertas da série Money Wheel da Evolution. A parte inferior da tela mostra a barra de menu. A informação da sua conta está à esquerda, enquanto os resultados anteriores para os entusiastas da estratégia são exibidos à direita. As opções de aposta estão localizadas visivelmente no centro, basta selecionar suas preferências e pronto. A roda do estúdio de jogos é dividida em 54 segmentos, dos quais 48 correspondem aos números 1, 2, 5 e 10. Os setores CHANCE, 2 ROLLs e 4 ROLLs são os melhores resultados.

Monopoly Live

O jogo exige que você preveja com precisão qual segmento vai parar de girar por último. Cada rodada do jogo dura cerca de 45 segundos, então você tem tempo suficiente para planejar seus movimentos futuros. Faça sua previsão logo antes da contagem regressiva da Roda do Dinheiro (12 segundos). Se parar em um número em que você apostou, você receberá um valor de acordo com sua tabela de pagamentos.

Para se destacar neste jogo é necessário elaborar uma estratégia inteligente. Por esse motivo, ele encantou comunidades ao redor do mundo, sendo um sucesso nesse tipo de jogos. Adultos que eram crianças nos anos 80 se envolvem com memórias do passado em um espaço digital de jogo adulto. Perfeito.

É um sucesso: A combinação perfeita de animações impressionantes e experiência real oferece um cenário de jogo envolvente difícil de resistir. O simpático anfitrião adiciona charme com suas interações animadas e performances divertidas.