Chegou o Modo Companheiro do WhatsApp: para que serve e como ativá-lo?

Está cansado de ter que escolher entre o seu telefone pessoal e o seu tablet para usar o WhatsApp? Boas notícias! A app lançou uma nova função chamada Modo Companheiro que permite vincular a sua conta a vários dispositivos, sem sacrificar a segurança e privacidade das suas conversas.

O que é o Modo Companheiro?

O Modo Companheiro é uma subfunção do modo multi-dispositivo do WhatsApp que permite conectar sua conta a um segundo dispositivo, como um tablet ou um telefone adicional. Isso significa que você poderá acessar todas as suas conversas, grupos e mídias em ambos os dispositivos simultaneamente.

Quais são as vantagens do Modo Companheiro?

Como ativar o Modo Companheiro?

Ativar o Modo Companheiro é muito simples. Você só precisa seguir estes passos:

Faça o download da versão beta do WhatsApp: para poder usar o Modo Companheiro, você deve baixar a versão beta do WhatsApp em ambos os dispositivos.

Olho, o seguinte é muito importante:

Encriptação de ponta a ponta: o WhatsApp garante a segurança de suas conversas através da encriptação de ponta a ponta, mesmo quando você está utilizando o Modo Companheiro.

O que mais você precisa saber?

Em resumo, o Modo Companheiro é uma função muito útil que permite que você desfrute do WhatsApp de uma forma mais flexível e confortável. Se estiver procurando uma maneira de melhorar sua experiência com este aplicativo, recomendamos que experimente o Modo Companheiro.