A Apple removeu mais um item da caixa ao comprar novos produtos

A caixa do iPhone que costumava ser um tesouro de acessórios que incluía uma série de objetos como fones de ouvido, cabo USB e um carregador tem sido progressivamente esvaziada a cada nova geração. Os fones de ouvido, o carregador e outros elementos desapareceram gradualmente, deixando apenas o cabo de carregamento. No entanto, a Apple deu um passo adiante em sua busca pela simplicidade e sustentabilidade.

A partir do iPhone 16, os icônicos adesivos da Apple, presentes desde o primeiro modelo em 2007, também serão removidos da caixa. Essa medida, já implementada nos iPad Pro com chip M4 e no Apple Vision Pro, se junta à crescente tendência de reduzir o conteúdo das embalagens.

Conforme confirmado pelo 9to5mac, as lojas da Apple nos Estados Unidos receberam instruções para não incluir adesivos nas caixas do iPhone 16. Os clientes que desejarem obter um adesivo deverão solicitá-lo expressamente no momento da compra. Aqueles que adquirirem o dispositivo por outros meios não terão acesso a eles.

A Apple justifica essa decisão em seu compromisso com o meio ambiente e seu objetivo de alcançar a neutralidade de carbono até 2030. A eliminação dos adesivos, juntamente com o uso de materiais reciclados na embalagem, faz parte de uma estratégia mais ampla para reduzir a pegada de carbono de seus produtos.

Embora a ausência dos adesivos possa parecer um detalhe menor para muitos usuários, essa medida simboliza a evolução da Apple para um modelo de negócios mais minimalista e sustentável. No entanto, para os colecionadores e aqueles que apreciam os pequenos detalhes, o desaparecimento deste clássico elemento pode ser uma decepção.