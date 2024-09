O pendrive indestrutível existe: custa US$ 30, dura 200 anos, mas tem um ponto fraco que vai te desapontar

Uma empresa alemã chamada Machdyne desenvolveu um dispositivo de armazenamento com capacidades de resistência que todo usuário de ferramentas digitais está procurando na vida. Trata-se de um pen drive que, graças a todos os seus componentes, poderia durar até 200 anos.

Chama-se USB Blaustahl e o site do pendrive vende-o por pouco mais de 30 dólares. Eles explicam que foi desenhado na Alemanha, mas fabricado na China. Funciona com porta USB-A e pode ser inserido em qualquer dispositivo eletrônico que tenha a entrada compatível com seu mecanismo.

Não requer drivers adicionais na maioria dos sistemas operacionais e suas especificações incluem uma expectativa de vida de 95 anos se exposto a temperaturas médias de 55 graus Celsius, ou até 200 anos se mantido em ambientes de 35°C.

Todos esses dados fazem com que o pendrive Blaustahl pareça o dispositivo perfeito, mas tem uma pequena característica que não vai agradar a todos, que é a capacidade de armazenamento, apenas 8 KB (quilobyte).

Dispositivo de armazenamento Blaustahl

Para que servem 8 KB em um pendrive?

O armazenamento mencionado parece inútil. E a realidade é que se estiver procurando um pendrive para transferir informações do seu trabalho no dia a dia, e não deseja usar as diversas opções de nuvem disponíveis, talvez este pendrive não seja a melhor opção.

No entanto, isso não o torna inútil. Nesses 8 KB, a empresa afirma que são suficientes para armazenar quatro páginas de texto, com cerca de 8.000 caracteres.

Para que serve isso? Bem, para guardar documentos a longo prazo, como senhas, chaves privadas de criptomoedas, armazenamento de notas ou simplesmente uma carta que você queira que perdure, como uma espécie de cápsula do tempo.