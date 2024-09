Depois de retornar à Terra, estes são os feitos do Polaris Dawn

A missão Polaris Dawn concluiu com sucesso no último domingo, 15 de setembro, sua viagem espacial ao amerissar no Golfo do México. A missão, desenvolvida em conjunto pela SpaceX e pelo bilionário Jared Isaacman, fundador da empresa de pagamentos Shift4 Payment, alcançou vários marcos significativos na exploração espacial e no turismo fora da Terra.

ANÚNCIO

Polaris Dawn Logo da missão

As conquistas mais significativas

Primeira caminhada espacial de turistas: Jared Isaacman e Sarah Gillis tornaram-se os primeiros ‘turistas espaciais’ a realizar uma caminhada espacial sem o financiamento ou apoio de uma agência governamental. Equipados com trajes espaciais avançados conectados por cabos à nave para fornecer oxigênio, Isaacman e Gillis alternaram no espaço exterior por 15 a 20 minutos cada um, realizando uma caminhada a aproximadamente 700 quilômetros acima da Terra.

Jared Isaacman e Sarah Gillis tornaram-se os primeiros ‘turistas espaciais’ a realizar uma caminhada espacial sem o financiamento ou apoio de uma agência governamental. Equipados com trajes espaciais avançados conectados por cabos à nave para fornecer oxigênio, Isaacman e Gillis alternaram no espaço exterior por 15 a 20 minutos cada um, realizando uma caminhada a aproximadamente 700 quilômetros acima da Terra. A maior altitude em mais de cinco décadas : Polaris Dawn atingiu uma altitude de 1.400 quilômetros, um recorde para a era moderna. Esta conquista levou a cápsula mais longe do que qualquer missão tripulada desde as missões Apollo da NASA na década de 1960 e início dos anos 70. Para colocar isso em perspectiva, a Estação Espacial Internacional (ISS) orbita a cerca de 400 quilômetros de altitude.

: Polaris Dawn atingiu uma altitude de 1.400 quilômetros, um recorde para a era moderna. Esta conquista levou a cápsula mais longe do que qualquer missão tripulada desde as missões Apollo da NASA na década de 1960 e início dos anos 70. Para colocar isso em perspectiva, a Estação Espacial Internacional (ISS) orbita a cerca de 400 quilômetros de altitude. As mulheres que chegaram mais alto no espaço: A missão também quebrou barreiras de gênero ao alcançar a maior altitude na história dos voos espaciais alcançada por mulheres. O recorde de 1.400 quilômetros é o mais alto alcançado por mulheres na história da exploração espacial.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Além dessas conquistas, a missão incluiu experimentos científicos e demonstrações tecnológicas. Entre os experimentos realizados estava uma pesquisa sobre a urina dos viajantes para estudar os efeitos do espaço no corpo humano.

A tripulação também conseguiu fazer uma videochamada de 40 minutos para a Terra usando a rede de satélites Starlink da SpaceX, durante a qual Sarah Gillis tocou um solo de violino, mostrando as capacidades de comunicação no espaço.