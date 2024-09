O que significa o emoji com óculos de sol no WhatsApp

Enviar uma mensagem no WhatsApp sem usar pelo menos um emoji é algo impensável nos dias de hoje. Eles se tornaram uma ferramenta de comunicação no mundo virtual de forma gradual e agora são quase obrigatórios para dar um toque especial às nossas conversas através do aplicativo de mensagens do Meta.

Em algumas ocasiões, até mesmo um símbolo sem palavras acompanhantes é suficiente para expressar o que desejamos em um chat. Por isso, além de nos ajudarem a nos expressar de forma rápida e eficaz, eles são usados todos os dias por milhões de usuários diferentes em todo o mundo através do aplicativo.

No entanto, embora sejam enviados por toda parte, alguns acabam causando confusão entre as pessoas porque seu significado nem sempre é compreendido de imediato e não é exatamente internacional. Esse é o caso do popular emoji de rosto amarelo com óculos escuros sobre os olhos.

Se também não souber o que significa e quando é correto usá-lo, não se preocupe. A seguir, apresentamos qual é o significado padrão do ‘smiley’ para que você o adicione adequadamente às suas conversas no WhatsApp e em outros aplicativos sem medo de cometer um erro vergonhoso.

O verdadeiro significado do emoji com óculos escuros no WhatsApp

A enciclopédia Emojipedia afirma que este emoji é chamado de "rosto sorridente com óculos de sol" e o descreve como um rosto amarelo com um sorriso amplo em uma boca fechada e óculos escuros pretos, como se fosse um modelo clássico Wayfarers fabricado pela marca Ray-Ban.

Em relação ao seu significado, a famosa ‘bíblia’ dos pictogramas afirma que é usada para “transmitir que algo é legal”. Assim como também para “expressar uma atitude confiante e descontraída ou que algo é excelente” em diferentes ocasiões.

Vale ressaltar que 😎 foi aceito no Unicode 6.0 em 2010, mas foi adicionado ao Emoji 1.0 cinco anos depois. No WhatsApp, este rosto chegou em 2017. Desde então, praticamente não sofreu modificações em relação ao seu design original.