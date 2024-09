Mensagens unificadas: a partir do WhatsApp, você poderá conversar com usuários do Telegram e iMessage

Para ninguém é uma surpresa que o WhatsApp é a empresa líder em mensagens do mundo e, por isso, impulsionada pela nova Lei de Mercados Digitais da União Europeia, a plataforma pertencente ao Meta será obrigada a abrir suas portas para o Telegram e o iMessage, alguns de seus principais concorrentes. O objetivo é permitir mensagens entre todos esses aplicativos.

As mensagens entre todos os aplicativos serão possíveis

Este regulamento europeu tem como principal objetivo proteger a privacidade dos usuários e promover a concorrência entre diferentes aplicativos, sendo um marco para que gigantes tecnológicos como a Apple abram seus ecossistemas. Graças a esta lei, os usuários do iPhone agora podem instalar aplicativos de lojas alternativas e desfrutar de uma maior liberdade de escolha.

No caso de mensagens online, a interoperabilidade significa que os usuários de diferentes plataformas poderão se comunicar entre si sem precisar ter vários aplicativos instalados. Isso representa uma mudança de 180° no setor, já que até agora os usuários estavam limitados a se comunicar apenas com aqueles que utilizavam a mesma plataforma.

O Meta detalhou seu plano para implementar essa funcionalidade no WhatsApp e no Messenger. Os usuários terão a opção de escolher quais serviços de terceiros desejam integrar e poderão manter suas conversas organizadas em uma única caixa de entrada ou separadas por plataforma. Além disso, novas funções serão adicionadas, como reações, respostas diretas e marcas de leitura para enriquecer a experiência de chat.

Embora ainda não tenha sido estabelecida uma data exata, espera-se que a interoperabilidade entre o WhatsApp e outras plataformas esteja disponível para grupos de chat a partir de 2025. As chamadas de áudio e vídeo seriam implementadas posteriormente, por volta de 2027.

Esta mudança marca um antes e um depois na evolução da mensageria instantânea. A competição forçada pela União Europeia poderia impulsionar a inovação no setor e oferecer aos usuários uma maior liberdade de escolha e uma experiência de comunicação mais rica e versátil.