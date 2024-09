Estas são as funções do ‘controle de câmera’, o novo botão presente em todas as versões do iPhone 16

Nesta segunda-feira, o iPhone 16 foi apresentado oficialmente. A Apple realizou um evento para mostrar ao mundo as novidades que fazem parte da nova linha de smartphones.

ANÚNCIO

A inteligência artificial (Inteligência da Apple) foi a grande protagonista no lançamento dos novos celulares da Apple. Além disso, o gigante de Cupertino integrou novas características no hardware e design dos dispositivos, destacando-se a incorporação de um botão especial.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Trata-se de um elemento muito funcional chamado de controle da câmera. Este é um botão do lado do dispositivo que ajuda a executar as diferentes características da avançada câmera do iPhone 16.

Através deste elemento lateral, você poderá acessar diretamente a câmera, mesmo que o iPhone 16 esteja bloqueado no momento. As primeiras impressões sobre o botão "controle da câmera" são que é possível acessar de forma muito fácil e conveniente as funções da câmera, seja a frontal ou a traseira.

Talvez o que mais chama a atenção é que a equipe da Apple integrou este botão desde a versão mais básica, o iPhone 16, até o modelo top de linha, o iPhone 16 Pro Max.

Controle da câmara iPhone 16

Com o controle da câmera, conforme mostrado nas duas imagens, é possível acessar as seguintes funções.

ANÚNCIO

Exposição.

Profundidade de campo.

Zoom digital.

Estilos fotográficos.

Troca de câmeras.

A ideia do botão é que você possa acessar cada detalhe realizando diferentes tipos de toques em sua estrutura. Com este gadget, você também poderá tirar fotos ou gravar vídeos.

O novo botão que a Apple incluirá em todos os modelos do iPhone 16, para suas versões Pro e Pro Max, permitirá aos usuários gravar em câmera lenta. Além disso, pensando nos profissionais de imagem que utilizam o iPhone como sua ferramenta de trabalho, será possível alternar o modo de gravação de áudio em tempo real, para obter as melhores filmagens em vídeo.

Controle de câmara iPhone 16

Os modelos do iPhone 16 Pro e Pro Max podem gravar cenas com um estilo cinematográfico graças à sua câmera de 48 megapixels e resolução de 4k120. Suas capacidades continuam impressionando, lembrando que o modelo anterior até foi utilizado em gravações profissionais (produções para o cinema). A Apple segue avançando nessa linha.

Além disso, as versões Pro terão um zoom de até x5, em comparação com o x2 da versão padrão e Plus. Elas terão uma abertura focal nunca antes vista em um iPhone, chegando a 13 milímetros de abertura.