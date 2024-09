Chega o modo de voz do Gemini Live para Android totalmente grátis

Google disponibilizou seu chatbot de IA conversacional, Gemini Live, gratuitamente para todos os usuários de Android. Essa função, similar à popular opção de chat de voz do ChatGPT, permite aos usuários interagir com um modelo de linguagem de grande porte (LLM) de forma mais natural e conversacional.

Inicialmente anunciado junto com a série Pixel 9, o Gemini Live estava limitado aos assinantes do Gemini Advanced. No entanto, o Google decidiu democratizar o acesso a essa ferramenta, permitindo que qualquer usuário de Android possa desfrutar de conversas fluidas com uma IA avançada.

Conversas naturais com IA: é assim que o Gemini Live funciona

Com o Gemini Live, você pode fazer perguntas, solicitar informações ou simplesmente conversar com a IA. A função permite interromper o modelo a qualquer momento e explorar diferentes tópicos. Além disso, você pode escolher entre várias vozes para personalizar sua experiência.

Para ativar o Gemini Live, basta procurar o novo ícone em forma de onda no aplicativo Gemini ou na sua sobreposição. Ao tocar nele, o microfone será ativado e você poderá iniciar sua conversa.

Gemini Live vs. ChatGPT: qual é o melhor assistente de voz?

Tanto Gemini Live como ChatGPT são modelos de linguagem de grande porte capazes de gerar texto de forma natural e manter conversas coerentes. No entanto, Gemini Live se destaca por:

Maior profundidade nas respostas: O Gemini Live pode fornecer respostas mais completas e detalhadas a uma ampla gama de perguntas.

Personalização: A capacidade de escolher entre diferentes vozes permite adaptar a experiência às suas preferências.

A capacidade de escolher entre diferentes vozes permite adaptar a experiência às suas preferências. Integração com o ecossistema do Google: O Gemini Live se integra perfeitamente com outros serviços do Google, como o Google Assistant, facilitando a realização de tarefas.

Mais idiomas e plataformas

Embora o Gemini Live esteja atualmente disponível apenas em inglês e para dispositivos Android, o Google tem planos ambiciosos para expandir essa função. Em breve, novos idiomas serão adicionados e a compatibilidade com iOS será habilitada. Isso permitirá que um público ainda mais amplo possa se beneficiar das capacidades do Gemini Live.

Como ativar o Gemini Live no seu Android?