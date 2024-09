Um exoplaneta próximo à Terra e com características similares está emitindo estranhas e repetitivas sinais de rádio

A história recente da astronomia conta com a descoberta de aproximadamente 10 mil exoplanetas em nossa galáxia e nos aglomerados próximos ao redor da imensidão do Universo. Até agora, nenhum deles possui confirmação de condições de vida semelhantes à Terra. No entanto, existem candidatos, como este mundo misterioso sobre o qual também detectam sinais de rádio estranhos que deixam os cientistas dedicados à pesquisa dos segredos do cosmos enlouquecidos.

Estudos de astronomia registaram que deste estranho mundo (ou suas proximidades) foram detectadas algumas das famosas rajadas rápidas de rádio (FRB em inglês). Desde que os primeiros sinais deste tipo foram captados, foi determinado que são normalmente emitidos por quasares, que são eventos mais energéticos do Universo.

É por isso que é interessante que os FRB apareçam de uma região onde há um exoplaneta com condições semelhantes às da Terra, incluindo que sua órbita em relação à sua estrela massiva está na zona ‘habitável’.

Exoplanetas

O exoplaneta que se assemelha tanto à Terra que emite sinais repetitivos de rádio

Uma equipe de pesquisadores da Universidade do Colorado Boulder e de outras instituições apresentou os resultados de sua mais recente pesquisa na última edição da revista Nature Astronomy.

Onde eles detectaram um sinal de rádio repetitivo, uma FRB, que acabou levando-os até sua origem em um exoplaneta chamado YZ Ceti b, localizado a 12 anos-luz da Terra com características muito semelhantes às da nossa casa.

No entanto, no teria sido afinal um local com uma civilização tão avançada quanto a nossa tentando contatar alguém no espaço.

Mas sim, o exoplaneta teria sua própria atmosfera e seu próprio campo magnético, que estaria desencadeando essas emissões devido à sua interação com o campo magnético de YZ Ceti b e sua estrela.

O curioso aqui é que essa combinação de fatores seria um fenômeno que não havia sido detectado até agora em planetas semelhantes ao nosso.