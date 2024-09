Sony PlayStation 5 Pro: conheça todos os detalhes do novo modelo

Arquivo - PlayStation 5 Pro com controle DualSense

O Sony PlayStation 5 Pro já é uma realidade e em breve os usuários poderão começar a desfrutar dessa experiência que eleva muito mais o nível de diversão e entretenimento que se pode ter ao utilizá-lo.

Nesta terça-feira, 10 de setembro, a Sony anunciou oficialmente o lançamento de um PlayStation mais potente chamado também de 'PS5 Pro', que possui melhorias-chave para este novo modelo, que busca competir com as novas variantes que o Xbox apresentou recentemente.

Quais são os detalhes do PlayStation 5 Pro?

Esta nova PS5, que estará à venda no mês de novembro, tem como um dos seus destaques um GPU maior, melhorando em 67 por cento e uma memória 28 por cento mais rápida em comparação com o modelo atual. Além disso, possui ray-tracing avançado e, por fim, um escalonamento personalizado nos jogos, baseado em inteligência artificial.

Com essa capacidade, os usuários poderão usar seus antigos jogos do PlayStation 4 ou do PlayStation 5, mas reescalados, para experimentar a nova qualidade de imagem oferecida pela GPU.

Assim como os modelos recentemente lançados que reduziram o preço do PlayStation 5 original, o modelo Pro não terá uma unidade de disco Blu-ray 4K e esta terá que ser adquirida separadamente, o que significa que os jogos terão que ser comprados digitalmente a menos que o acessório seja adquirido.

O PS5 Pro será compatível com o capacete PlayStation VR2, o console portátil PlayStation Portal e os controles existentes do PS5.

O Sony PlayStation 5 Pro será lançada nos Estados Unidos em 7 de novembro e terá um custo de 699,99 dólares. O preço base dos modelos atuais é de 499,99 dólares. As pré-encomendas do PS5 Pro começarão em 26 de setembro no site oficial da empresa japonesa.