Revelado o PS5 Pro, mas o quanto é melhor em comparação com o PS5?

No mais recente State of Play, a Sony fez o tão esperado anúncio do PlayStation Pro, uma nova versão de seu emblemático console que promete elevar a experiência de jogo a um nível superior. De acordo com Mark Cerny, principal arquiteto de sistemas do console, o PS5 Pro foca em dois pontos-chave: melhorar o rastreamento de raios e aumentar a taxa de quadros por segundo sem comprometer a qualidade visual.

A PS5 Pro apresenta um hardware significativamente mais poderoso do que o seu console antecessor. Possui uma CPU AMD personalizada mais rápida e uma GPU com 67% mais unidades de computação, o que se traduz em um desempenho gráfico significativamente melhorado. Além disso, a memória GDDR6 também recebeu uma atualização, permitindo renderizar cenas a uma velocidade até 45% mais rápida.

Melhorias, melhorias e mais melhorias

Uma das características mais marcantes do PS5 Pro será sua capacidade de oferecer um rastreamento de raios mais realista e avançado. Essa tecnologia, que simula o comportamento da luz no mundo real, permite criar efeitos visuais mais realistas. Além disso, foi implementada uma nova tecnologia chamada PlayStation Super Resolution (PSSR), que utiliza inteligência artificial para melhorar a qualidade da imagem e reduzir artefatos visuais.

Em termos de design, também há novidades. Por um lado, a PS5 Pro mantém a estética original, mas com algumas modificações sutis. Destacando as três faixas pretas serigrafadas nos painéis laterais, que são a principal diferença visual, indicando claramente que se trata de um novo modelo.

Com a PS5 Pro, a Sony mais uma vez demonstra seu compromisso com a inovação no mundo dos videogames. Este novo console oferece aos jogadores a oportunidade de desfrutar de experiências de jogo mais imersivas e visualmente impressionantes. No entanto, ainda resta ver como os desenvolvedores aproveitarão ao máximo o potencial deste novo hardware e quais jogos serão capazes de mostrar tudo o que a PS5 Pro pode oferecer.