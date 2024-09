Uma pintura de 1.700 anos atrás mostra Jesus Cristo segurando um objeto mágico misterioso com sua mão direita

A ressurreição de Lázaro é um dos milagres mais reconhecidos de Jesus de Nazaré para todo o cristianismo. Marca uma época em que o messias da religião católica levava a mensagem de Deus a todos os cantos possíveis, apesar da resistência do Império Romano. Precisamente em Roma, foi encontrada uma pintura de 1.700 anos, que mostra Jesus Cristo segurando um objeto misterioso em sua mão direita, enquanto realizava a ressurreição do personagem bíblico.

ANÚNCIO

Esse misterioso objeto na mão direita de Jesus Cristo tem provocado intenso debate entre a comunidade científica arqueológica e as autoridades teológicas do mundo, pois alguns dizem que era uma varinha mágica e os religiosos afirmam que era um bastão.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Em qualquer caso, isso não significa que Jesus de Nazaré fosse um mago da época. O objeto na mão de Jesus Cristo, no caso desta e de outras pinturas, tem muito mais a ver com a forma como as civilizações da época o viam.

Pintura Jesus Cristo Roma Século IV

Na verdade, não é a primeira vez que Jesus Cristo aparece com uma varinha mágica em sua mão realizando uma de suas ações reconhecidas pela Bíblia, pela Igreja Católica e pelo Cristianismo em geral.

Uma resenha do Daily Mail mostra que na porta da Igreja de Santa Sabina, em Roma, há uma escultura que retrata Jesus usando uma vara para ressuscitar Lázaro dos mortos e também para transformar água em vinho. A escultura foi criada em uma porta de madeira no ano de 432 d.C. e está em exibição neste recinto católico.

Os especialistas explicam que essas pinturas e esculturas teriam sido feitas por pessoas que não acreditam na obra de Jesus como enviado de Deus à Terra, mas que ao mesmo tempo reconhecem o messias como alguém extraordinário. Em poucas palavras, por suas ações, ele era visto por alguns como um mago.