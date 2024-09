Os celulares emitem radiação que causa câncer? Um mito do início do século cai com esta pesquisa científica

Sempre que uma nova tecnologia surge, traz consigo um medo da humanidade. A vacina do coronavírus e o 5G eram supostamente a estratégia perfeita para nos inocularem um chip para nos controlar; outro dos mitos recentes diz que a inteligência artificial é uma ameaça para que as máquinas dominem a humanidade. Mas antes de tudo isso havia o medo dos celulares, sobre os quais se dizia que causavam câncer.

Era muito comum ouvir uma tia, um avô ou qualquer pessoa mais velha dizer que carregar o celular por muito tempo na cintura poderia causar câncer de próstata nos homens ou de ovários nas mulheres.

Também afirmavam que segurá-lo por muito tempo no ouvido afetava as membranas protetoras, a glândula pituitária, as glândulas salivares e poderia causar algum tipo de câncer, como tumores cerebrais ou diferentes tipos de leucemia.

Sendo condescendente com aqueles que faziam essas afirmações, eles não estavam tão fora da realidade, uma vez que os celulares usam conexões entre os campos eletromagnéticos de radiofrequência (RF-EMF), um tipo de radiação emitida pelos dispositivos móveis.

Portanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e diferentes instituições científicas realizaram pesquisas para determinar se esses mecanismos tinham influência em algum tipo de câncer.

Usar o celular não causa câncer

Assim como aquecer a comida no micro-ondas do escritório não causa câncer, usar o celular colado na orelha também não. “Os estudos utilizados na análise foram diversos, realizados em 22 países e examinaram os campos eletromagnéticos de radiofrequência de várias fontes. Em praticamente nenhum caso foi detectada uma relação entre a radiação e um maior risco de câncer, mesmo no caso de pessoas que passam quase todo o dia perto de seus telefones”, destacou Gizmodo em uma extensa nota que cita vários estudos científicos.