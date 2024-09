Nova tendência no TikTok: estilo de pertences na bandeja do aeroporto

A nova tendência do TikTok de mostrar a caixa de entrada do aeroporto em uma foto

Uma nova tendência está triunfando no TikTok. Trata-se do estilo com o qual os usuários exibem suas pertences na bandeja do aeroporto por meio de fotos, uma moda nas redes sociais em que eles expõem seus objetos da maneira mais elegante visualmente possível.

Os usuários exibem seus objetos e acessórios mais elegantes, tentando combinar perfeitamente suas posses, cuidando do bom gosto e da exclusividade.

A ideia é combinar muito bem as cores e organizar os objetos de forma decorosa. “Seja no próprio aeroporto ou recriando a cena em casa, o importante é capturar a essência de uma vida aspiracional através da disposição dos objetos”, diz La Vanguardia.

O meio citado apresentou as palavras de J’Nae Phillips, analista de tendências e colunista de moda, que indicou essa tendência no TikTok com a bandeja dos aeroportos como "uma evolução moderna das postagens de comida e café que inundaram o Instagram há alguns anos". Ela destacou que essa nova tendência é uma maneira de misturar a emoção de uma viagem com vanguarda e estilo, mas além disso, é uma forma de evidenciar aspirações e sucesso.

Nova tendência na bandeja de entrada dos aeroportos e objetos

Aqueles que optaram pela nova tendência da bandeja de entrada do aeroporto mostram em fotos objetos e acessórios como sapatos, livros, óculos de sol, bolsas, chaveiros, perfumes e aparelhos eletrônicos, que exibem com a hashtag #AirportTrayAesthetic.

A ideia é apresentá-los não apenas de forma elegante, mas também com estilo fresco, harmonioso e até mesmo apresentando uma narrativa visual com um toque sofisticado.

Cada vez mais, esta tendência da bandeja dos aeroportos está crescendo no TikTok. No entanto, tem seus críticos e um deles são aqueles que a classificam como frivolidade e como uma moda que atrapalha os viajantes, pois há pessoas que levam muito tempo organizando suas coisas na bandeja de entrada, obstruindo o tempo de viagem dos outros.