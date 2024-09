O projeto ‘Prisão do futuro’: uma tecnologia com IA que fará com que nenhum criminoso queira cometer crimes

A tecnologia com a inteligência artificial está avançando literalmente em todos os sentidos. Uma equipe de cientistas está trabalhando em algo que chamam de ‘prisão do futuro’, um dispositivo que dói mais do que qualquer sentença ou estar preso para sempre em uma cela. Este método inovador tem o objetivo de acabar completamente com o crime em todo o mundo. Como funciona?

Ao ler ou ouvir a frase ‘prisão do futuro’, qualquer um poderia imaginar um edifício com tecnologia de ponta, onde os condenados não tenham acesso ao exterior. E que, além disso, todo o sistema seja incorruptível para que ninguém tenha benefícios acima do restante dos presos, apesar de terem cometido um crime.

Mas a realidade é que esta prisão nem sequer tem um edifício. Não tem a intenção de prender ninguém, mas sim de reintegrar o delinquente na sociedade o mais rápido possível. O detalhe de tudo isso é que as autoridades teriam a capacidade de implantar um chip no cérebro, com o qual implantam memórias falsas com inteligência artificial.

O que eles querem implantar? Dor, sofrimento, aflições. A ideia do criador deste chip é fazer com que o criminoso, bandido, assassino ou estuprador sinta a mesma dor que a sua vítima sentiu ao ficar à sua mercê. Ele quer que essa memória o acompanhe até o ponto em que o prisioneiro se torne um aliado das pessoas que sofrem o que ele fez em algum momento de sua vida.

A Inteligência Artificial, um caminho para o progresso da humanidade (Pexels)

Um chip no cérebro: a próxima prisão com IA

O criador deste dispositivo chama-se Hashem Al-Ghaili. Ele é biólogo molecular e divulgador científico. Seu método, chamado de Cognify, consiste em uma espécie de terapia em que o cérebro dos criminosos seria ‘lavado’ para ‘curar’ os criminosos de sua ‘doença’ de cometer crimes.

Hashem propõe implantar memórias falsas em criminosos através de redes neurais. O que seria implantado seriam os próprios crimes que cometeram, mas vividos do ponto de vista da vítima. O criminoso em questão experimentaria o episódio trágico e isso ficaria em sua mente como uma lembrança, como se realmente tivesse vivenciado.

“Em vez de passar anos em uma cela de prisão, os prisioneiros poderão cumprir sua sentença em apenas alguns minutos. O conceito de Cognify oferece uma nova abordagem para a reabilitação criminal, transformando a maneira como a sociedade lida com criminosos e focando na reabilitação em vez do castigo.”