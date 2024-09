Estas são as rotinas financeiras de Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates para se tornarem milionários

Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates são apenas alguns dos nomes que estão no topo da pirâmide do dinheiro, em escala global. Todos seguem rotinas, costumes ou padrões financeiros, que continuam a cumprir para manter suas diferentes fortunas em constante crescimento. Talvez o mais incrível de tudo seja que nenhum deles nasceu em berço de ouro, todos inovaram em seus diferentes mercados e trabalharam para se tornarem os maiores bilionários dos Estados Unidos e do mundo.

O que esses milionários fazem de diferente? A realidade é que eles mantêm uma rotina que todos podemos aplicar, talvez não para nos tornarmos milionários da noite para o dia, mas sim para melhorar e estabilizar a situação financeira e, por que não, começar a pensar em dar um salto na pirâmide do dinheiro.

O famoso contador Thomas Corley observou e estudou de perto o que as pessoas mais ricas do mundo fazem, incluindo este trio, para publicar um livro intitulado: ‘Hábitos ricos: os hábitos diários de sucesso das pessoas ricas’.

O comportamento financeiro de Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates

Na sua publicação, inclui certas dicas que qualquer pessoa pode aplicar no seu dia a dia, para tentar alcançar a estabilidade financeira que tanto procuramos diariamente e que se torna cada vez mais importante com o passar do tempo.

No seu livro, Thomas Corley faz uma espécie de resumo dos conselhos e hábitos financeiros desses três milionários. Questões como poupança, investimentos e empreendedorismo fazem parte deste conjunto de recomendações para melhorar as finanças. Vamos ler o que ele diz:

Economize 20% do salário mensal: faça um planejamento de receber seu salário retirando essa porcentagem

Gestão e bom manejo das dívidas: evitar o aumento de juros; os cartões de crédito são nossos principais inimigos nesses casos

A austeridade: procurar preços mais baixos e reduzir imediatamente os gastos

Leitura e aprendizado de novas atividades

Pensar a longo prazo em relação aos investimentos: não cair na busca imediata por lucros

Ninguém garante que você vai se tornar um milionário se fizer isso. Mas são hábitos em que três das pessoas mais ricas do mundo inteiro concordam. Então, deve haver algo de verdade na maneira como eles lidam com isso.