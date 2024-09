A chegada do iOS 18 está iminente: verifique se o seu iPhone é compatível e suas novas funções

A chegada do iOS 18 está iminente: confira se o seu iPhone é compatível e suas novas funções

A Apple está prestes a apresentar sua nova linha de iPhone 16 e com ela, chega a última versão de seu sistema operacional móvel: iOS 18. Embora ainda falte uma semana para o evento oficial, já conhecemos muitos detalhes graças à Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC). No entanto, uma pergunta importante surge para os usuários de iPhone: Meu dispositivo será compatível com o iOS 18?

ANÚNCIO

A boa notícia é que se o seu iPhone era compatível com o iOS 17, é muito provável que também seja com o iOS 18. Isso significa que uma grande quantidade de modelos, desde o iPhone SE de segunda geração até o iPhone 15 Pro Max, poderão desfrutar das novas funcionalidades e melhorias trazidas por esta atualização.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Lista completa de iPhones compatíveis com o iOS 18:

iPhone SE (2ª geração ou posterior)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

E o que traz de novo o iOS 18?

O iOS 18 traz consigo uma grande quantidade de novidades, desde um aplicativo Passwords dedicado até um design personalizado da tela inicial. Algumas das características mais destacadas incluem:

Aplicativo Senhas: Centraliza todas as suas senhas e alerta sobre possíveis violações de segurança.

Centraliza todas as suas senhas e alerta sobre possíveis violações de segurança. Mensagens aprimoradas: Permite personalizar suas mensagens com negrito, itálico, sublinhado e animações. Além disso, incorpora RCS para uma melhor compatibilidade com Android.

Permite personalizar suas mensagens com negrito, itálico, sublinhado e animações. Além disso, incorpora RCS para uma melhor compatibilidade com Android. Fotos reorganizadas: Oferece uma nova forma de organizar suas fotos com coleções personalizadas.

Oferece uma nova forma de organizar suas fotos com coleções personalizadas. Tela inicial personalizável: Permite reorganizar os aplicativos e personalizar sua aparência.

Permite reorganizar os aplicativos e personalizar sua aparência. Mapas, Calendário, Safari e outras aplicações: Recebem melhorias significativas para uma experiência de usuário mais completa.

O que acontece com a Apple Intelligence?

Apple Intelligence, uma das novidades mais esperadas do iOS 18, estará inicialmente disponível apenas nos modelos iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. No entanto, é provável que essa função seja expandida para outros modelos em futuras atualizações.

Portanto, se tens um iPhone dos últimos anos, podes ficar descansado: é muito provável que consigas desfrutar de todas as novidades que o iOS 18 traz. No entanto, se tiveres um iPhone mais antigo, terás que esperar para conhecer os detalhes das futuras atualizações e ver se o teu dispositivo continua a ser compatível.