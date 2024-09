“Não sabemos o que está causando isso”: Astronautas da NASA presos na ISS ouvem ruídos estranhos da nave Starliner

A missão dos astronautas da NASA, Butch Wilmore e Sunita Williams, a bordo da cápsula Starliner da Boeing, tem sido complicada por uma série de contratempos técnicos que atrasaram seu retorno à Terra. Além dos problemas iniciais que causaram seu encalhe na Estação Espacial Internacional (ISS), os astronautas relataram um incidente incomum: sons estranhos vindos da nave.

ANÚNCIO

Um ruído misterioso e sem explicação

No último sábado, Butch Wilmore comunicou ao controle da missão em Houston que estava ouvindo um “ruído pulsante, quase como o som de um sonar” vindo da Starliner. Esse fato gerou preocupação entre as equipes em terra, que estão investigando as possíveis causas desse fenômeno.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Embora os astronautas não pareçam estar em perigo imediato, a origem desses ruídos ainda é um mistério. Os engenheiros da NASA estão analisando os dados telemétricos da nave para tentar identificar a fonte do som e avaliar se representa algum risco para a segurança da missão.

Possíveis explicações

Existem várias teorias sobre a origem desses ruídos. Uma possibilidade é que se deva a uma deformação na estrutura da nave, similar ao incidente ocorrido em 2003 com a nave espacial chinesa Shenzhou 5. Outra explicação poderia estar relacionada a algum componente eletrônico ou mecânico da Starliner que está funcionando de maneira anormal.

Devido aos problemas técnicos enfrentados pela Starliner, o retorno dos astronautas Wilmore e Williams à Terra foi adiado por vários meses. Inicialmente previsto para meados de junho, o retorno agora está programado para fevereiro de 2025. Os astronautas serão transferidos para a Terra a bordo da cápsula Crew Dragon da SpaceX.

Enquanto isso, a Starliner permanecerá acoplada à ISS até o início de setembro, quando será realizado um teste de reentrada não tripulado. Os engenheiros da Boeing aproveitarão essa oportunidade para avaliar o estado da nave e determinar se são necessárias reparos antes de seu próximo voo tripulado.

Apesar dos contratempos, a NASA e a Boeing continuam a trabalhar para resolver os problemas técnicos e garantir o sucesso de futuras missões tripuladas para a ISS.