Descobertos mais de mil ‘vírus zumbis’ congelados em uma montanha

Cerca de 1.700 vírus ‘zumbis’, com 41 mil anos de idade, encontrados em uma montanha causaram grande interesse na comunidade científica, pois podem oferecer grandes respostas a algumas das perguntas mais importantes sobre a história da humanidade.

No meio de um ambiente hostil e remoto da geleira tibetana de Guliya, em núcleos de gelo em cilindros de 100 metros de comprimento, os cientistas fizeram uma importante descoberta que promete fornecer muitas informações sobre o passado.

O que podem significar esses 'vírus zumbis' encontrados em Guliya?

A descoberta ocorreu em uma expedição na qual participou uma equipe de 60 cientistas chineses e americanos, e onde recuperaram vários núcleos de gelo da geleira; a equipe levou quase uma década para catalogar os vírus antigos depois de coletar as primeiras amostras dos núcleos de gelo em 2015.

A maioria dos genomas virais era completamente desconhecida para o mundo científico e nunca havia sido descoberta antes, então, os vírus encontrados pertencem a nove períodos antigos diferentes”, informou a ABC News.

Esta pesquisa, publicada na Nature Geoscience, permitirá aos cientistas obter uma visão de como os vírus se adaptaram às mudanças climáticas ao longo de milênios, multiplicando por 50 a quantidade de informações virais do permafrost coletadas pelos cientistas até agora.

No entanto, a preocupação é que esses vírus antigos presos no permafrost por dezenas de milhares de anos poderiam potencialmente infectar os humanos e se espalhar pelo mundo todo.

No entanto, de acordo com Erin Harvey, virologista da Universidade de Sydney, a grande maioria dos vírus no permafrost infecta bactérias, não humanos: “Acredito que é muito improvável que os pesquisadores possam descongelar algo que poderia causar um problema... devemos estar muito mais preocupados com... as coisas novas que evoluem em vez das coisas antigas que retornam”, afirmou.