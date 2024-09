Atenção: através do WhatsApp, esse golpe virtual pode afetar sua carteira virtual

Definitivamente, a história sem fim. Novamente, através do WhatsApp, uma nova fraude virtual mantém em suspense milhões de pessoas ao redor do mundo, pois com uma aparência de legitimidade, cibercriminosos são capazes de impactar carteiras virtuais para extrair dinheiro em formato de criptomoedas.

Através de uma mensagem, uma suposta afirmação de que foi criada uma conta financeira para o usuário, é transmitido um link malicioso que, se digitado, causa uma verdadeira dor de cabeça.

Esta mensagem inclui informações para acessar a suposta carteira virtual com o objetivo de fazer a vítima acreditar que pode dispor dos fundos imediatamente, mas ao tentar retirar o dinheiro prometido, os golpistas solicitam uma transferência prévia para ‘liberar’ os fundos inexistentes e é aí que ficam com o dinheiro.

Sete técnicas de proteção