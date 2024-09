Qual é o significado do emoji de borboleta: ele serve para representar muito mais do que o inseto

Os emojis estão presentes em nossas vidas há mais de duas décadas. Eles nasceram exatamente na década de noventa, quando o japonês Shigetaka Kurita projetou os primeiros 176 emojis para a empresa de telefonia NTT Docomo.

Desde então, esses símbolos se tornaram parte indispensável na hora de nos comunicarmos através de aplicativos de mensagens e redes sociais. Na verdade, alguns consideram que, juntos, eles formam a primeira linguagem surgida no mundo digital.

Sua popularidade é fácil de entender. Esses ícones nos ajudam a adicionar nuances emocionais aos textos simples. No entanto, embora alguns sejam muito fáceis de entender, outros são um pouco mais enigmáticos ou transmitem muito mais do que aparentam.

O último é o caso do emoji de borboleta. Embora esteja claro que representa o inseto, o design também tem outros significados que muitos usuários desconhecem. Se até agora você também os ignorou, continue lendo para conhecer tudo o que este ícone simboliza.

O que significa realmente o emoji de borboleta com as asas abertas?

O emoji de borboleta morpho ou monarca - dependendo da plataforma - que aparece com as asas abertas pode ser usado para “representar uma mariposa e ideias de beleza e felicidade”, de acordo com a Emojipedia, a renomada enciclopédia de pictogramas.

A ‘bíblia’ desses símbolos não aprofunda mais sobre o assunto, mas o site Emojiterra concorda que este design não apenas representa uma borboleta literalmente, mas também pode simbolizar coisas como “transformação, liberdade, beleza e natureza”.

Como curiosidade, o nome oficial deste emoji é exatamente Borboleta e foi aprovado como parte do Unicode 9.0 em 2016. No Emoji 3.0, ele também chegou nesse ano. Enquanto isso, no WhatsApp, o inseto chegou em 2017 e praticamente não sofreu alterações desde a sua inclusão.