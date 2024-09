Os smartphones em que o WhatsApp deixará de funcionar a partir de 1 de setembro

Nova atualização do WhatsApp

Com o objetivo de fortalecer a segurança de seus usuários, nos últimos meses, o WhatsApp realizou importantes atualizações à prova de hackers, portanto, é necessário que os dispositivos onde está instalado tenham recursos suficientes para suportar o peso das novas implementações.

O problema é que, para que o plano possa ser desenvolvido, vários modelos de smartphones ficam desatualizados e não conseguem funcionar na plataforma do Meta, situação que obriga milhões de usuários a terem que trocar de dispositivo para continuar tendo acesso ao serviço de mensagens.

Como já era sabido desde o mês passado, a partir deste domingo, 1º de setembro, vários smartphones deixarão de funcionar por terem um sistema operacional Android anterior à versão 4.4. É importante destacar que, ao ficarem fora do suporte oficial da plataforma, esses dispositivos também podem ficar expostos a possíveis ameaças de segurança e vazamentos de dados.

Dessa forma, a partir de setembro de 2024, o WhatsApp só poderá ser utilizado em dispositivos com sistema operacional Android 5.0 e versões posteriores.

Tela inicial do WhatsApp O WhatsApp deixará de funcionar no sistema operacional Android anterior à versão 4.4 (Dreamstime)

Celulares que não poderão conter o WhatsApp

Samsung: Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 II - Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

Sony: Xperia M.

Lenovo: A820.

No que diz respeito aos smartphones que usam o iOS, o iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 6S, SE e 6S Plus, e aqueles que executam o iOS 12 ou anterior, deixarão de ter suporte oficial do WhatsApp a partir de setembro.