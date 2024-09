O que significa o emoji de carinha amarela com nariz grande: você tem usado errado?

O significado do emoji de nariz grande é um mistério para alguns usuários

Os emojis foram inventados na década de 1990 com o objetivo de complementar o sentido das mensagens com emoções. Atualmente, eles continuam sendo usados, principalmente no WhatsApp, para transmitir de forma rápida, precisa e instantânea que algo te faz sentir raiva, muita risada ou rejeição.

Na verdade, os quase quatro mil pictogramas aprovados pelo Consórcio Unicode atualmente não apenas ajudam a diminuir bastante a ambiguidade de um texto, mas também permitem prevenir distorções e deixar muito claro quando o sentido das palavras é sarcástico ou muito sério, por exemplo.

No entanto, assim como na vida real onde não entendemos certos gestos, há alguns emojis que são incompreensíveis à primeira vista para alguns usuários. Este é o caso do rosto amarelo com nariz grande que se popularizou nos últimos anos em diferentes plataformas.

Muitos usuários o veem e o usam com frequência, mas não entendem bem o que significa. Se você é um deles, continue deslizando para descobrir qual é o verdadeiro significado deste smiley. Assim, você poderá enviá-lo e interpretá-lo corretamente quando o receber em suas conversas.

O que significa o emoji com nariz grande?

A Emojipedia, a enciclopédia dos emojis há vários anos, afirma que o rosto amarelo com as sobrancelhas levemente franzidas e um nariz longo indica que alguém está “mentindo ao estilo de Pinóquio”.

De acordo com a chamada ‘bíblia’ dos pictogramas online, este emoji significa “mentiras, mentiroso e outros conceitos de engano e desonestidade em diferentes graus de intensidade”.

Além disso, garante que pode ser enviado para representar incredulidade em relação a algo, como dizer que alguém deve estar brincando, ou vergonha após ser pego contando uma mentira, por exemplo.

É importante destacar que ‘Cara de mentiroso’ - o nome oficial deste símbolo - foi aprovado como parte do Unicode 9.0 e adicionado ao Emoji 3.0 em 2016. No WhatsApp, ele chegou no ano seguinte.