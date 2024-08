Os 3 melhores anúncios do Nintendo Direct de agosto

No dia 27 de agosto, pudemos testemunhar um Nintendo Direct que veio repleto de uma série de anúncios e revelações que em breve chegarão ao console. A empresa japonesa demonstrou mais uma vez sua habilidade em manter viva a chama da nostalgia, satisfazendo os fãs mais fervorosos com novidades sobre suas franquias mais queridas, juntamente com grandes novidades. Aqui estão as três melhores.

Um clássico está de volta, Drogon Quest retorna

A comunidade de fãs de Dragon Quest explodiu de alegria com o anúncio das remasterizações HD-2D dos três primeiros jogos da saga. Esta é uma notícia histórica, pois esses títulos nunca antes haviam recebido um tratamento desse tipo. A emoção estava presente durante a apresentação, onde o criador da saga, Yuji Horii, anunciou pessoalmente esses ambiciosos projetos, deixando claro que os jogadores poderão reviver as aventuras de Erdrick como nunca antes.

A melhor dupla da Nintendo está de volta, Mario e Luigi

A decisão da Nintendo de continuar a saga Mario & Luigi no Switch com um título completamente original é uma excelente notícia para os fãs. Ao abandonar as remasterizações e oferecer uma experiência totalmente nova, a empresa demonstra seu compromisso com a evolução desta querida franquia. Os irmãos encanadores retornam com um sistema de combate por turnos renovado e um estilo visual que promete surpreender os jogadores.

Uma nova Zelda

Uma das grandes surpresas do evento foi a apresentação de ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’, um novo título que promete revolucionar a saga. Apesar de ter o nome de Zelda, este jogo apresenta uma protagonista com mecânicas de jogo radicalmente diferentes das que estamos acostumados. Zelda, nossa heroína, terá a habilidade de clonar objetos e personagens para superar os desafios que surgirem. Desde mesas e camas até goblins, as possibilidades parecem infinitas. Sem dúvida, uma aposta arriscada que poderia redefinir o gênero.