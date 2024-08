Em breve, o Fortnite estará disponível para dispositivos móveis

O fenômeno global do Fortnite, o videogame que revolucionou o gênero Battle Royale no mundo dos jogos, deu um novo passo ao chegar em dispositivos móveis. Desde seu lançamento em 2017, este título se tornou uma sensação mundial, cativando milhões de jogadores com seu ritmo frenético de jogo, suas constantes atualizações e suas colaborações com grandes marcas e celebridades.

ANÚNCIO

Agora, os fãs de Fortnite podem desfrutar da emoção da batalha real em qualquer lugar e a qualquer momento, sem a necessidade de uma consola. A versão móvel do jogo, disponível para dispositativos iOS, oferece a mesma experiência intensa e viciante que caracteriza a versão de consola, com a vantagem de se poder jogar de qualquer lugar com conexão à internet.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

O que podemos esperar desta versão?

Os jogadores móveis poderão desfrutar de todas as características que tornaram o Fortnite famoso, como a construção de estruturas para obter uma vantagem tática, a busca por armas e itens lendários, e a possibilidade de personalizar seu personagem com uma ampla variedade de skins e acessórios. Além disso, a Epic Games prometeu que os jogadores móveis poderão desfrutar das mesmas atualizações e eventos especiais que os jogadores de console e PC.

A Epic Games atualiza constantemente o jogo com novos modos de jogo, armas, mapas e eventos especiais, mantendo os jogadores viciados. O Fortnite colaborou com marcas tão icônicas como Marvel, Star Wars, DC Comics e muitas outras, o que atraiu novos jogadores e gerou uma grande quantidade de conteúdo viral. Além disso, levando em consideração os anos de experiência na indústria, é importante notar a comunidade de jogadores muito ativa e apaixonada, que se reúne online para compartilhar dicas, truques e criações.

É importante mencionar que para baixar o Fortnite no seu dispositivo iOS, basta visitar a App Store e procurar o jogo. Depois de instalado, você poderá criar uma conta ou fazer login com sua conta existente da Epic Games para começar a jogar.